Giornata concentrata sul debutto azzurro agli Europei ma anche con un occhio al mercato che è già in piena evoluzione. La Juventus è alle prese con la possibilità di portare a Torino Gabriel Jesus, l'attaccante in uscita dal City campione d'Inghilterra. Un'operazione in fase di lancio, con il giocatore che gradirebbe la destinazione in bianconero ma si dovrà per forza attendere altre situazioni collegate in casa Juve, la prima su Cristiano Ronaldo. Solo quando si dipanerà la decisione se continuare o dirsi addio tra Juve e Cr7 si potrà capire come evolverà l'attacco di Max Allegri. Che guarda anche altrove: Icardi (Psg), Dzeko (Roma), Belotti (Torino) piste più o meno percorribili. Negli altri reparti, sempre vivo il ritorno di fiamma per Pjanic che ha chiesto al Barcellona di essere ceduto: per il bosniaco la possibilità di rientro è in prestito visto che solo un'estate fa, i catalani lo avevano comprato per 60 milioni.

Discorso Inter: nella giornata di ieri si sono registrate alcune accelerate importanti. Kostic dell'Eintracht Francoforte è diventato un elemento molto interessante sia per qualità tecniche e tattiche (uomo assist, potrebbe prelevare la zona di Brozovic) sia per motivi economici (ingaggio contenuto, prezzo sui 20 milioni trattabile). Poi, Emerson Royal: di proprietà del Barcellona ma nell'ultima stagione ha giocato con il Betis Siviglia, il 22enne è entrato nella lista di Inzaghi. Anche in questo caso, però, l'ago della bilancia è Hakimi, top player che l'Inter sembra aver deciso di sacrificare alla causa. Sull'esterno marocchino forti sia il Chelsea sia il Psg: dalla sua cessione dovranno arrivare milioni pesanti (l'Inter chiede almeno 70) alcuni dei quali da reinvestire su eventuali nuove entrate.

Il Milan sta lavorando sul fronte interno. Sul piatto c'è la chiusura del riscatto per Tomori dal Chelsea (28,5 milioni da dare ai Blues, si sta studiando la formula) e il prolungamento del prestito di Brahim Diaz dal Real Madrid. Il centrocampista che ha convinto Pioli, potrebbe rimanere in rossonero ancora per due anni in prestito, inserendo un riscatto finale. Col Real si discute di cifre, avendo già il consenso del giocatore per restare a Milano. Infine, Calhanoglu: dopo mesi di silenzio e gelo tra le parti, si ritorna a discutere di rinnovo del contratto che sta andando in scadenza. Il centrocampista ha rifiutato altre offerte e si è riaccesa la luce per rimanere in rossonero: il Milan è pronto ad un aumento di ingaggio ma senza arrivare al raddoppio come aveva chiesto il giocatore. Si tratta.