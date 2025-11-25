Napoli-Qarabag LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live della partita Napoli-Qarabag per la 5ª giornata di Champions League 2025-2026. Il Napoli ha bisogno di tre punti per scalare la classifica della fase a campionato di Champions. Conte ancora con la difesa a 3. Nel tridente torna Politano. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Non c'è diretta in chiaro.
Napoli-Qarabag, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali degli allenatori Conte e Qurbanov:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrhamani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte
QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov
Dove vedere Napoli-Qarabag di Champions League in TV e streaming
Il Napoli affronta il Qarabag nella partita della quinta giornata della Champions League 2025-2026. La partita del Maradona si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sui canali 202 (Sky Sport Calcio) e 252 (Sky Sport). Streaming sempre solo per abbonati con Sky Go e NOW. Telecronaca di Caressa e Bergomi.