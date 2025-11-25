Napoli-Qarabag LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live della partita Napoli-Qarabag per la 5ª giornata di Champions League 2025-2026. Il Napoli ha bisogno di tre punti per scalare la classifica della fase a campionato di Champions. Conte ancora con la difesa a 3. Nel tridente torna Politano. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Non c'è diretta in chiaro.