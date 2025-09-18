Manchester City-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: espulso Di Lorenzo, Conte sostituisce De Bruyne

La diretta live della partita Manchester City–Napoli per la prima giornata di Champions League 2025–2026. Azzurri in dieci uomini per il cartellino rosso al capitano, Giovanni Di Lorenzo: fuori dopo la revisione dell'arbitro per fallo da ultimo uomo (chiara occasione da gol) su Haaland. Conte costretto al cambio per equilibrare la squadra: esce De Bruyne, entra Olivera e Spinazzola prende il posto di Di Lorenzo a destra. Le squadre sono sullo 0-0, in campo sono schierate in maniera speculare con un modulo 4-1-4-1. Diretta TV in chiaro per abbonati su Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport (numero 252) e in streaming su Sky Go e NOW .
Conte costretto a togliere De Bruyne dopo il rosso a Di Lorenzo, entra Olivera
Antonio Conte costretto a togliere Kevin De Bruyne dopo l'espulsione di Di Lorenzo. È un cambio tattico per le differenti esigenze in mezzo al campo. Al suo posto entra Olivera Spinazzola prende il posto del capitano a destra. Il belga esce con grande umiltà.
Napoli in dieci, espulso Di Lorenzo col VAR per fallo da ultimo uomo su Haaland
Giovanni Di Lorenzo espulso dopo la on-field-review per fallo commesso su Haaland. Il direttore di gara inizialmente lascia continuare e il Manchester City protesta. Dalla sala VAR lo convincono a rivedere l'episodio: estrae il cartellino rosso perché interpreta quella situazione come "chiara occasione da gol", Napoli in dieci.
Donnarumma, che parata! Salve su colpo di testa di Beukema
Grande parata di Donnarumma che salva la porta dal colpo di testa di Beukema, lesto a colpire di testa da cross scaturito da calcio d'angolo.
Bella iniziativa di Spinazzola, la difesa del City se la cava
Bella iniziativa di Spinazzola dopo dieci minuti. L'ex terzino della Nazionale azzurra supera Khusanov, sul cross sponda di testa di Anguissa ma la difesa del City se la cava
Il Manchester City tiene palla, Napoli compatto nella fase iniziale della partita
Situazione di equilibrio nelle fasi iniziali del match, il City tiene palla ma il Napoli si schiera quadrato e compatto.
Manchester City-Napoli, inizia la partita
Manchester City-Napoli in diretta: dopo la lettura delle formazioni ufficiali, l'ingresso in campo delle squadre e l'inno della Champions può avere inizio la partita. A dirigere l'incontro è l'arbitro tedesco, Felix Zwayer. Assistenti: i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, quarto ufficiale Florian Badstübner. Al Var ci sarà Christian Dingert, Bastian Dankert al suo fianco come Avar.
Henry e il giudizio su De Bruyne: "Non puoi capire un genio"
"Non puoi capire un genio", è così che Thierry Henry ha parlato di Kevin De Bruyne che torna a Manchester da ex alla guida del Napoli di Antonio Conte.
De Bruyne trova un amico speciale che lo accoglie a Manchester
Micah Richard, ex Manchester City, oggi opinionista in tv a CBS Sports Golazo, ha atteso Kevin De Bruyne all'interno dello stadio e gli ha fatto una sorpresa, salutandolo in maniera calorosa.
De Laurentiis ricorda quando "mandammo a casa il City di Mancini"
Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Manchester City-Napoli: "Siamo partiti bene con il campionato, quella di questa sera è una partita molto difficile. La nuova Champions League non ci permetterà di giocare dentro casa, lo abbiamo fatto con Mazzarri quando mandammo a casa Mancini nel doppio confronto". Allora c'era il Matador Cavani in attacco, oggi c'è Conte in panchina. "Ci auguriamo di fare una bellissima prestazione per onorare la maglia. Andiamoci cauti, giochiamocela con grande ardore ma andiamoci cauti".
Come arriva il Napoli alla partita di oggi
Il Napoli di Antonio Conte arriva alla partita di oggi con il Manchester City forte di un ottimo avvio di campionato. Il debutto nella prima giornata di Champions League 2025-2026 è una sorta di prova del fuoco per gli azzurri, in testa alla classifica di Serie A e reduci dal successo con la Fiorentina al Franchi che ha ribadito la solidità e la forza dei partenopei. In attacco ci sarà Hojlund, protagonista con la Viola. Milinkovic-Savic confermato tra i pali al posto di Meret. In difesa Spinazzola sembra favorito su Olivera nel ruolo di terzino sinistro. A centrocampo la stella, ex di turno, De Bruyne attorniato da Anguissa, Lobotka e McTominay.
Come arriva il Manchester City alla partita di oggi
La vittoria nel derby di Manchester contro lo United è stato un tonico corroborante per il City, che si presenta alla prima partita di Champions col Napoli in buona forma. C'è qualche assente Marmoush, Cherki, Ait-Nouri e Kovacic) ma l'organico a disposizione di Pep Guardiola ha le risorse per colmare i vuoti. In difesa torna O'Reilly che farà coppia con Ruben Dias. A destra ci sarà Khusanov, a sinistra Gvardiol. Per il resto, il tecnico catalano è orientato a confermare la stessa squadra che ha domato i Red Devils. Foden, Bernardo Silva, Reijnders e Doku alle spalle di Haaland è assetto che metterà sotto pressione i partenopei.
Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali
Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Guardiola e Conte per Manchester City-Napoli:
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, O'Reilly, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola.
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, Kevin de Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.
Dove vedere Manchester City-Napoli di Champions in TV e streaming
La partita Manchester City-Napoli non sarà trasmessa in chiaro su TV8 ma sarà visibile in diretta e in esclusiva tv su Sky Sport solo per gli abbonati, che si potranno sintonizzare sui canali Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport (numero 252). Telecronaca condotta da Fabio Caressa con Beppe Bergomi quale seconda voce per il commento tecnico. Sky Go è l'alternativa per vedere la gara in diretta streaming, online sarà possibile seguirlo anche attraverso NOW (ma previo pagamento del pass sport).