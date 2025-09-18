Manchester City-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: espulso Di Lorenzo, Conte sostituisce De Bruyne

La vittoria nel derby di Manchester contro lo United è stato un tonico corroborante per il City, che si presenta alla prima partita di Champions col Napoli in buona forma. C'è qualche assente Marmoush, Cherki, Ait-Nouri e Kovacic) ma l'organico a disposizione di Pep Guardiola ha le risorse per colmare i vuoti. In difesa torna O'Reilly che farà coppia con Ruben Dias. A destra ci sarà Khusanov, a sinistra Gvardiol. Per il resto, il tecnico catalano è orientato a confermare la stessa squadra che ha domato i Red Devils. Foden, Bernardo Silva, Reijnders e Doku alle spalle di Haaland è assetto che metterà sotto pressione i partenopei.