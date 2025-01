Inter-Milan 0-0 LIVE, la diretta della finale di Supercoppa italiana: Inzaghi si affida a Lautaro e Taremi, Leao in panchina

La Supercoppa italiana si gioca in Arabia Saudita in virtù di un accordo che risale al 2018 e che la pandemia da Covid ha prolungato fino a oggi per l'impossibilità di disputare due edizioni all'estero. Un'operazione di marketing importante per il calcio italiano alla ricerca di introiti e nuovi spazi per pubblicizzare il prodotto calcio all'estero. La formula sulla quale si articola il trofeo è quella della Final Four, con 4 squadre partecipanti e 3 match in programma (le due semifinali e la finale).