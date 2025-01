video suggerito

Quanto guadagna chi vince la Supercoppa Italiana: il montepremi per Inter o Milan Il montepremi della Supercoppa Italiana 2025 è di circa 16 milioni di euro. Ecco quanto guadagneranno la vincitrice della finale Inter-Milan e le due semifinaliste Juventus e Atalanta.

A cura di Marco Beltrami

Inter e Milan. Queste le squadre che si contenderanno la Supercoppa italiana 2025 nella finale in programma oggi 6 gennaio a Riyadh. In palio oltre al prestigio del trofeo, anche un premio economico che permetterà alla vincitrice di guadagnare un tesoretto in termini di soldi. Il montepremi complessivo è di 16 milioni di euro, che le 4 squadre della Final Four si spartiranno.

La vincitrice tra Inter e Milan incasserà 8 milioni di euro, con la finalista invece che potrà consolarsi con 5 milioni. Per le semifinaliste invece premio da 1.6 milioni di euro a testa. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui guadagni della Supercoppa italiana, più alti rispetto agli altri top campionati europei.

Quanto guadagnano Inter o Milan se vincono la Supercoppa: il montepremi

Il montepremi della Supercoppa Italiana 2025 è di circa 16 milioni di euro, secondo le stime di Calcio e Finanza. La vincitrice del torneo, e quindi una tra Inter e Milan, incasserà 8 milioni di euro con la finalista che dovrà accontentarsi di 5 milioni. Questi premi insieme a quelli per le semifinali sono i più alti per le formazioni che si giocano la Supercoppa nei vari campionati Europei. La Spagna incassa più soldi della Serie A (che ha percepito 23 milioni dai sauditi) per la competizione, ma assegna poi meno soldi alle 4 formazioni della Final Four.

I premi della Supercoppa Italia per semifinali e finale

Dunque sono già noti i premi di questa edizione della Final Four di Supercoppa Italiana. La seconda edizione di questo nuovo format con 4 squadre impegnate prevede un premio di 8 milioni per la vincitrice e 5 per la finalista. Se dunque Inter e Milan si spartiranno queste somme, le due semifinaliste, ovvero Atalanta e Juve potranno tornare a casa con 1.6 milioni di euro a testa.

Com'è fatto il trofeo della Supercoppa Italiana

Il trofeo della Supercoppa italiana è l'unico in argento, e per questo si distingue rispetto alla Coppa Italia e alla Coppa dello Scudetto che sono entrambe in oro. Si tratta di un cimelio di argento con rifiniture in oro bianco platino, formato da una tazza in ottone dello spessore di 1.2 millimetri, con 8 nicchie poi contenenti dei rami di foglie di alloro. L'alzata ha una doratura di 24 carati all'interno. 77 centimetri, permettono a questo trofeo di essere il più alto tra quelli italiani, oltre che il più leggero con i suoi 7 chili e mezzo. Viene realizzato da Iaco Group di Igino e Alberto Iacovacci. La squadra vincitrice potrà avere in custodia la coppa per la stagione 2024/2025.