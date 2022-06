Germania-Italia, formazioni e dove vederla in diretta TV e streaming: Mancini con Raspadori e Gnonto in attacco

L'Italia, imbattuta in Nations League e prima del girone, oggi affronta la Germania a Monchengladbach nella quarta giornata del torneo per nazionali, l'ultima in programma per questo mese di giugno. La partita Germania-Italia si gioca oggi 14 giugno alle ore 20:45 allo stadio Borussia-Park di Monchengladbach. Diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le formazioni di Mancini e Flick si affrontano per la seconda volta: 1-1 nella sfida d'esordio a Bologna lo scorso 4 giugno – gol di Pellegrini, pareggio di Kimmich.

Azzurri a caccia del quarto risultato utile consecutivo: l'Italia guida la classifica del gruppo 3 della Lega A con 5 punti e con la Germania proverà ad allungare sull'Ungheria, che segue a -1. Tre pari consecutivi, invece, per i tedeschi con Flick che avvisa l'Italia: "Proveremo a vincere contro gli Azzurri, il nostro obiettivo è raggiungere la Final Four".

Le probabili formazioni di Germania-Italia di Nations League

Mancini non avrà Tonali, squalificato. Il ct potrebbe cambiare ancora diverse pedine rispetto all'ultima partita. Gatti dovrebbe partire dalla panchina dopo la buona prestazione contro l'Inghilterra. Nel tridente offensivo Scamacca dovrebbe riposare e lasciare spazio a Raspadori, supportato da Gnonto e Politano. Possibile esordio a gara in corso per Luiz Felipe, Scalvini e Caprari. Tedeschi senza lo squalificato Schlotterbeck, con Flick che schiera Havertz e Muller alle spalle di Werner in attacco.

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum; Havertz, Muller; Werner. Ct. Flick

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Gnonto. Ct. Mancini

0