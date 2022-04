Formula 1 GP Imola, orari Sprint Race e dove vederla su TV8 e Sky: la Ferrari di Leclerc dietro Verstappen

Oggi all'Autodromo di Imola per la Formula 1 è tempo di Sprint-Race. A partire dalle ore 16:30 sul circuito italiano andrà infatti in scena la Qualifica Sprint del GP dell'Emilia Romagna e del Made in Italy, quarto appuntamento del Mondiale F1 2022. La pole position e la griglia di partenza della gara della domenica sarà infatti stabilita dalla mini-gara di 100 km (della durata di circa mezz'ora) senza pit-stop obbligatori che farà anche guadagnare punti iridati ai primi otto classificati. La qualifica sprint F1 di oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8. La telecronaca sarà a cura di Carlo Vanzini, mentre il commento tecnico sarà di Marc Gené e Matteo Bobbi.