Mercoledì 30 settembre, pochi giorni alla chiusura del calciomercato estivo. È il Milan la squadra più attiva di questa fase finale di trattative. I rossoneri hanno definito l'arrivo del norvegese Hauge e la cessione di Paquetà al Lione: possibile un ulteriore colpo last minute, con Tomiyasu obiettivo per la difesa. La Juventus sogna il colpo Federico Chiesa, ma per raccogliere la cifra destinata alla Fiorentina servirà più di una cessione: difficile, dato il poco tempo rimasto. L'Inter lavora prevalentemente in uscita per sistemare alcuni dei giocatori in esubero, da Ranocchia a Nainggolan (chiodo fisso del Cagliari). Stesso discorso per il Napoli, che vuole trovare una squadra a Milik per non perderlo a parametro zero e può cedere anche Maksimovic. La Roma vuole un altro innesto in attacco: Borja Mayoral sembrava ad un passo ma complicazioni last minute potrebbero indurre i giallorossi a cambiare obiettivo. La Lazio, intanto, chiude con Andreas Pereira, atteso per le visite mediche. Il Genoa prende Scamacca dal Sassuolo, la Fiorentina tiene calda la pista Piatek in caso di cessione di Chiesa, mentre il Torino continua a lavorare per Ramirez dalla Sampdoria. Parma scatenato: a lungo fermo in attesa del cambio di proprietà, il club ducale spinge per chiudere più di un acquisto nelle prossime ore.