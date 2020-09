Calciomercato Lazio, definito Andreas Pereira si punta al colpo Queiròs in difesa

Le ultime notizie del 30 settembre sulle trattative di mercato della Lazio con acquisti e cessioni in diretta, e gli aggiornamenti sulla rosa del club allenato da Simon Inzaghi. I biancocelesti hanno ormai in pugno Andreas Pereira, mentre in difesa si continua a lavorare per l’acquisto di un altro elemento come Diogo Queiròs che potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato. Caicedo è in uscita.