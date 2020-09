Il Milan continua a lavorare sul mercato in entrata in questi ultimi giorni della finestra dei trasferimenti. Si cerca sempre di completare la rosa a disposizione di Pioli con un difensore, in questo senso si parla con grande insistenza del giapponese Tomiyasu per cui il club emiliano ha chiesto 25 milioni. I rossoneri ci stanno seriamente pensando senza lasciare intentate altre strade offrendo 15 milioni più bonus per arrivare a toccare i 20. Ma occhio a Dalot, che interessa anche alla Roma, ma che il Manchester United non lascerebbe partire se non per una cessione a titolo definitivo. Il Milan ha ufficialmente chiesto agli inglesi un prestito con diritto di riscatto.

Ma non è da scartare anche l'ipotesi Nacho Fernandez del Real Madrid. Per il difensore classe 1990, i rossoneri hanno chiesto un prestito secco al club spagnolo. Intanto, Jens Petter Hauge è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan. L’arrivo a Milano di ieri è la premessa di un’imminente firma nella giornata di oggi. Con la cessione di Paquetà, non si perde di vista neanche il sogno Chiesa o altre piste come Thauvin del Marsiglia. In difesa, con Fofana al Leicester, in caso di eventuale cessione di Laxalt, si sta pensando a Bruno Pittón del San Lorenzo in prestito con diritto di riscatto come possibile sostituto.