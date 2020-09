Lucas Paquetà lascia il Milan a titolo definitivo e firma con l'Olympique Lione. Il club rossonero riceverà 21 milioni di euro per il cartellino del centrocampista brasiliano e incasserà anche una percentuale sulla futura rivendita. Questo ragazzo era arrivato dal Flamengo per una cifra che si aggirava intorno ai 35 milioni di euro più bonus ma nella sua esperienza in rossonero non ha mai lasciato realmente il segno e dopo quasi due anni in Italia lascia la Serie A e riparte dalla Francia. L'annuncio è stato dato dallo stesso club transalpino sul suo sito ufficiale e sui suoi profili social: "Lucas Paquetà è arrivato! Il centrocampista brasiliano, nuovo acquisto del Lione, sarà presentato ufficialmente questo mercoledì in conferenza stampa presso l'Auditorium del Groupama Stadium insieme al presidente Jean-Michel Aulas e il direttore sportivo Juninho".

Il centrocampista classe 1997 era arrivato in Italia con l'etichetta di "nuovo Kakà" e dopo un buon impatto con il mondo Milan ha iniziato un periodo di flessione dal quale non si è più ripreso. Paquetà è stati schierato da mezz'ala o da trequartista alle spalle della punta ma non ha mai reso con nelle gare d'esordio ed è finito pian piano dietro nelle gerarchie della mediana del Diavolo e ora tenta di rilanciarsi nel club semifinalista della passata edizione della Champions League.

(in aggiornamento)