Nonostante abbia giocato uno spezzone di partita con la Fiorentina, Radja Nainggolan lascerà l'Inter in questa sessione di mercato. Il belga passerà al Cagliari che dopo averlo avuto nella scorsa stagione in prestito, ora lo preleverà a titolo definitivo. I sardi sborseranno 12 milioni di euro e nella trattativa inseriranno due giovani calciatori: Ladinetti e uno tra Biancu, Marigosu e Galliano. L'Inter negli ultimi giorni di mercato cercherà di chiudere la trattativa con il Parma per Matteo Darmian, difensore che Conte conosce bene perché ha avuto in nazionale. E dal Parma potrebbe essere preso anche Gervinho. L'Inter vigilia anche sulla situazione di Marcos Alonso, che è stato messo sul mercato dal Chelsea, e che piace moltissimo al tecnico Antonio Conte che lo accoglierebbe in rosa molto volentieri.