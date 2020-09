La Roma non vuole arrendersi, neanche di fronte al rifiuto da parte del Real Madrid di cedere Borja Mayoral ai giallorossi. L’attaccante sarà oggetto di un nuovo rilancio da parte del club di Friedkin pronto a regalare a Fonseca il vice Dzeko. Nel frattempo sono si perdono però di vista le alternative con Luka Jovic, proposto proprio dal Real, che alla fine potrebbe essere preso in considerazione anche se la priorità va data sempre alla difesa.

Su Smalling si tenterà un ultimo disperato tentativo con Kabak come alternativa. Dal Manchester United, è vivo l’interesse anche per il terzino destro Dalot che piace molto a Fonseca. Sempre in difesa, a sinistra l’Inter ha proposto ai giallorossi Kwadwo Asamoah che potrebbe essere una buona soluzione a sinistra per far rifiatare qualche volta Spinazzola. Il giocatore è in uscita dall’Inter e non rientra più nei piani di Conte.