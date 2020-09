La Roma continua a cercare un difensore nell'ultima settimana di mercato utile. Il nome in cima alla lista dei desideri di Fonseca è sempre quello di Chris Smalling, ma il centrale inglese sembra essere ancora ‘prigioniero' del Manchester United che non intende fare sconti circa il costo del suo cartellino. I giallorossi alzeranno l’offerta a 14 milioni, la stessa presentata prima del Covid. Non manco però le alternative:Verissimo del Santos e anche Marcao del Galatasaray così come Alderete del Basilea. Nella giornata odierna intanto, l'agente di Diawara ha fatto presagire una possibile partenza del giocatore che ha un pò spaventato il club a pochi giorni dalla chiusura della sessione dei trasferimenti.

Si continua dunque a tenere d'occhio Torreira come possibile giocatore su cui fiondarsi in caso di addio dell'ex Napoli. In attacco si tenta l'affondo per Borja Mayoral come vice Dzeko per un'offerta dei giallorossi da 3 milioni per il prestito oneroso più 9 per il diritto di riscatto. Zidane preferirebbe far partire Jovic, e per ora non dà il via libera alla cessione. In attacco è stato proposto ai giallorossi anche Lacazette ma Friedkin per il momento ha detto no. Rifiutata anche un'offerta da 25 milioni di euro del Tottenham per Ibanez.