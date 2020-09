La Juventus vuole chiudere il mercato con un grande colpo – l'obiettivo principale è rappresentato da Federico Chiesa. Ma prima di dare l'assalto al giocatore della Fiorentina dovrà cercare di sfoltire la rosa. I dirigenti bianconeri non sono riusciti a trovare l'accordo per la rescissione per Khedira, che ha un contratto fino al 2021. Verso l'addio anche Daniele Rugani, che ha diverse pretendenti in Premier League – soprattutto il West Ham. Ma la Juve ha ricevuto anche un offerta importante per il centrale da parte del Valencia. In lista di sbarco c'è anche Douglas Costa, che potrebbe essere una pedina di scambio nell'affare Chiesa, ma pure lui ha mercato in Inghilterra. Per i colpi in entrata si fa anche il nome di Marcos Alonso, che ha rotto con Lampard e andrà via dal Chelsea. Lo spagnolo, che ha uno stipendio importante, è un obiettivo di mercato anche dell'Inter.