È una settimana decisiva per il futuro di Houssem Aouar: una delle stelle dell'Olympique Lione e della nazionale francese. Con lo sbarco in Francia di Lucas Paquetà, per il quale la dirigenza dell'OL ha trovato l'accordo con quella del Milan, il ventiduenne franco-algerino dovrebbe infatti lasciare la squadra di Rudi Garcia dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili e aver giocato da protagonista gli ultimi quattro campionati. Sul centrocampista, seguito da molti top club, si è fiondata anche la Juventus: pronta a partecipare alla corsa per mettere le mani sul gioiellino classe '98.

Secondo quanto riferito da RMC Sport, dopo aver trovato nelle settimane passate un principio d’accordo con il giocatore, il club bianconero avrebbe infatti contattato la dirigenza del Lione nelle scorse ore per conoscere le richieste del club e lo ‘status' della trattativa tra la società francese e l'Arsenal: pronto a rilanciare, dopo una prima offerta di 35 milioni, e ad arrivare vicino alla cifra chiesta dal presidente dell'OL, Jean-Michel Aulas.

L'ultimatum del presidente Aulas

La Juventus, nonostante non abbia ancora formulato un'offerta ufficiale, è dunque sul pezzo e alla finestra in attesa di nuovi ed interessanti sviluppi per Aouar: recentemente anche lui fermato dal Coronavirus. Novità che dovranno però arrivare entro venerdì, come ha confermato lo stesso numero uno del Lione: "Aouar e Depay? I giocatori che non vanno via entro venerdì restano qui con noi – ha spiegato Aulas, ai microfoni di Telefoot – Posso dirlo tranquillamente, non abbiamo necessità di vendere". Le parole del presidente sono però arrivare prima dell'acquisto a titolo definitivo di Paquetà (pagato 20 milioni di euro più bonus), e potrebbero dunque essere smentite con la cessione di entrambi i pezzi pregiati della squadra.