Quasi sfumata la trattativa per Vecino, il Napoli per il centrocampo ha fatto un sondaggio con il Sassuolo per il centrocampista Alfred Duncan, ex di Fiorentina e inter. Ma i dirigenti partenopei stanno pensando soprattutto alle cessioni. Innanzitutto c'è da vagliare l'offerta dello Spartak Mosca per il difensore albanese Hysaj. Mentre Milik dovrebbe partire, il tempo è poco ma delle pretendenti ci sono con l'Everton e soprattutto il Tottenham interessate al bomber polacco. E poi c'è sempre il Manchester City in corsa per Koulibaly. Verso la cessione Fernando Llorente che in attesa di un'offerta di una big ha ricevuto una proposta interessante da parte dello Spezia.