Dopo il problema fisico accusato nel match vinto con il Genoa, che lo ha costretto a lasciare il campo prima del triplice fischio finale, Lorenzo Insigne ha conosciuto il responso degli esami svolti nelle ultime ore. È stato lo stesso club partenopeo, con una nota pubblicata sul sito internet, a rivelare l'entità dell'infortunio del capitano: "Lorenzo Insigne, sostituito domenica durante il primo tempo di Napoli-Genoa, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro".

Il derby di famiglia con il fratello Roberto

Il giocatore di Rino Gattuso dovrà a questo punto aspettare quattro settimane prima di poter ritornare in campo, e salterà non solo la grande sfida contro la Juventus (al momento in dubbio a causa del focolaio scoppiato nello spogliatoio del Genoa), ma anche la prossima convocazione del commissario tecnico Roberto Mancini per gli impegni dell'Italia: l'amichevole con la Moldavia, mercoledì 7 ottobre allo Stadio ‘Ennio Tardini' di Parma, e le due sfide di Nations League con la Polonia domenica 11 alla ‘Energa Arena' di Danzica e con l'Olanda mercoledì 14 a San Siro.

Il rientro in campo con il Napoli, difficile per la gara con l'Atalanta del 17 ottobre, potrebbe così arrivare per il weekend successivo quando i partenopei saranno impegnati a Benevento contro la squadra nella quale milita il fratello Roberto. Che non si trattasse di un problema di poco conto se n'era accorto anche lo stesso Rino Gattuso. "Ha sentito tirare il flessore – aveva spiegato il tecnico al termine della partita dominata e vinta 6-0 con il Genoa – Valuteremo il da farsi nei prossimi giorni". "L'ho sentito e ovviamente era abbastanza giù di morale – aveva aggiunto il suo agente Vincenzo Pisacane – È molto contento per il risultato, ma gli girano le scatole per l’infortunio".