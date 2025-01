Calciomercato, news di oggi in diretta: Napoli in pressing per Garnacho, Milan Gimenez subito e Ricci per l’estate. Atalanta su Maldini

L'Atalanta è piombata fortemente su Daniel Maldini del Monza: il figlio d'arte è il candidato numero uno per arrivare a Bergamo e colmare il vuoto offensivo dopo l'ultimo infortunio che allontanerà Lookman per diverse settimane dal campo. Gasperini vuole rinforzarsi in avanti e se dovesse arrivare la punta dai brianzoli, sarebbe sul piede di partenza Nicolò Zaniolo che potrebbe accasarsi in Toscana, con la Fiorentina che ha già fatto sapere agli orobici di essere interessata. Il Napoli vuole chiudere per Garnacho e alza il pressing, intanto l'ex azzurro Elmas ha firmato per il Torino. Torino che è stato contattato dal Milan per il centrocampista Samuele Ricci che i rossoneri vorrebbero avere per l'estate ma chiudendo la trattativa adesso. Intanto la pista su Gimenez si complica: l'attaccante del Feyenoord si è infortunato nell'ultimo match di Champions League.