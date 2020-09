Koulibaly rimarrà al Napoli, Manchester City e PSG hanno mollato il senegalese con gli inglesi che hanno virato su Ruben Dias. Partirà, però, probabilmente un altro difensore: il serbo Maksimovic, che ha rifiutato il prolungamento del contratto che scade nel 2021 e potrebbe essere ceduto già nei prossimi giorni. I partenopei hanno ricevuto un'importante offerta da parte del West Ham, club inglese che sarebbe disposta a offrirgli un bel contratto. Attenzione anche all'Inter, con cui manca l'accordo per Vecino. In Premier League potrebbe finire anche Milik, obiettivo dell'Everton di Ancelotti e pare anche del Manchester United, che cerca una punta esperta. La Fiorentina resta alla finestra per il polacco, soprattutto in caso di addio a Chiesa.