Calciomercato Milan: priorità De Paul e trattativa per Giroud. Ultimissime notizie

Le ultime news di mercato del Milan: tutte le trattative, gli acquisti e le cessioni in diretta, con gli aggiornamenti sui nuovi giocatori della squadra rossonera. I rossoneri stanno lavorando sull’arrivo di Rodrigo De Paul dall’Udinese in attesa del rinnovo di Calhanoglu. Costo dell’operazione: 40 milioni di euro. Nel frattempo Maldini e Massara, che hanno chiuso a Donnarumma, sono molto attivi con il Chelsea per il riscatto di Tomori e per Giroud a parametro zero con un contratto di 2 anni.