Le ultime notizie di calciomercato del Milan vedono i rossoneri in primo piano dopo aver praticamente chiuso l'affare che porta al nome di Fikayo Tomori. Il difensore centrale arriverà dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. I rossoneri sperano che il giocatore possa già essere a disposizione sabato per il match contro l'Atalanta ed essere già oggi in campo per il primo allenamento con la squadra. Sarà una corsa contro il tempo per il club che nel frattempo ha registrato il "no" secco di Junior Firpo ad un trasferimento.

Milan e Barcellona stavano portando avanti una trattativa importante compiendo anche passi da gigante ma la volontà del giocatore di restare in Catalogna ha avuto la meglio. I rossoneri sono così ancora a caccia di un vice Hernandez. I nomi al momento sono quelli di Matias Viña, terzino del Palmeiras, Iago Amaral Borduchi dell'Augsburg e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona. Per quanto riguarda le cessioni invece, Andrea Conti è ormai ufficialmente un nuovo giocatore del Parma. Il Milan a destra ha preferito rimanere con Calabria e Dalot. Dal Portogallo si parla di un'offerta dei rossoneri per Otavio del Porto a cui sarebbe stata recapitato già un pre contratto con un bonus d’ingaggio di 1,5 milioni di euro. Il Milan nelle ultime ore, con l'arrivo di Mandzukic sta riflettendo se mandare a giocare in prestito Lorenzo Colombo che piace al Crotone e a diversi club di Serie B come Cremonese, Pescara e Pordenone.