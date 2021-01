È Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus, il nome più caldo nelle trattative di calciomercato del Milan per gennaio. Le ultime notizie in tempo reale restringono il campo dell'interesse dei rossoneri a due operazioni essezialmente: un attaccante che può rappresentare una valida alternativ a Ibrahimovic; un difensore che sia pronto subito e Pioli possa utilizzarlo nelle rotazioni. Il primo profilo conduce alla punta croata, ex anche di Bayern Monaco e Atletico Madrid: è attualmente svincolato e le sue condizioni di forma sono buone. Insomma, se il tecnico chiama Mario può rispondere presente senza timore di essere impreparato. Qual è l'offerta dei rossoneri? Le prime cifre che trapelano raccontano di una proposta da 2 milioni per 6 mesi. Ma si attendono conferme al riguardo.

Questione difensore: Il Milan ha chiuso i contatti con lo Strasburgo per Simakan, a frenarlo è stato l'infortunio del difensore (fuori 2 mesi). Se l'affare si farà, sarà solo nella prossima estate. Già individuata l'alternativa: si tratta di Tomori del Chelsea che avrebbe già espresso il gradimento all'interesse del Milan (la formula è prestito con diritto di riscatto che gli inglesi vorrebbero fissare a 30 milioni), l'operazione è in chiusura. Meité è praticamente un calciatore rossonero: ieri sera è arrivato in città per le visite mediche che svolgerà nella giornata odierna, poi si aggregherà alla squadra a Milanello.