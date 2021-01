Per il Milan sfuma definitivamente la trattativa con lo Strasburgo per l'acquisto del difensore classe 2001 Mohamed Simakan. La compagine francese tramite un comunicato ha infatti confermato l'infortunio al ginocchio per il giovanissimo centrale che dovrà ora sottoporsi ad un'operazione e che il calciatore non tornerà in campo prima di due mesi. Si chiude dunque definitivamente la trattativa per il giovane centrale francese tra i transalpini e i rossoneri, almeno per questa sessione di mercato dato che Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla ricerca di un centrale difensivo che possa da subito essere a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Il Milan, che era in lizza insieme al Lipsia per accaparrarsi il giovanissimo talento dello Strasburgo, ha già virato su altri due profili: Fikayo Tomori del Chelsea e Loic Badé del Lens.

(in aggiornamento)