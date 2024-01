Calciomercato, ultime news di oggi: la Juve supera l’Inter per Djaló, il Napoli può chiudere per Samardzic

Le ultime notizie di calciomercato oggi 8 gennaio 2024 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: freccia accesa per il sorpasso all'Inter. I bianconeri hanno ricevuto l'ok dal Lille per trattare con Tiago Djaló, difensore che i nerazzurri avevano adocchiato per la prossima estate a parametro zero. La Juve ha già trovato l'accordo con i francesi per averlo subito a 3.5 milioni di euro, ma per chiudere l'affare sarà necessario l'ok del giocatore che sembra gradire Torino come destinazione. Intanto sul fronte delle uscite non è da escludere la partenza in prestito di Kean.

Calciomercato Napoli: Samardzic si avvicina sempre di più agli azzurri e oggi potrebbe essere la giornata decisiva. La base è di circa 25 milioni di euro e nel weekend le parti avrebbero trovato l'accordo per i diritti d'immagine e l'ingaggio che dovrebbe aggirarsi attorno ai 2 milioni. Intanto è asta a distanza con il Tottenham per Dragusin, con gli inglesi che hanno messo sul piatto 25 milioni più bonus.

Milan news: per il Milan la priorità è quella di rinforzare la difesa, martoriata dagli infortuni. Sulla lista dei dirigenti si è aggiunto anche Jean-Clair Todibo del Nizza, ma su di lui si sono fiondate anche Manchester United e Chelsea, due avversarie con le quali è difficile competere.

Mercato Inter: la chiave di volta resta la cessione di Sanchez, fondamentale per sbloccare il mercato e regalare a Inzaghi un profilo per l'attacco. Il cileno però ha rifiutato un'offerta dall'Arabia Saudita e l'unica alternativa è quella di puntare su un profilo a parametro zero.

Calciomercato Roma: la situazione che preoccupa di più sul fronte delle uscite è quella legata a Dybala. Il Chelsea infatti sarebbe intenzionato a pagare la clausola da 12 milioni di euro che resterà valida fino al prossimo 15 gennaio: l'umica alternativa della Roma è quella di blindare l'argentino con un rinnovo, ma per una settimana tutto sarà ancora in bilico.

0

21 minuti fa 05:00 Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 8 gennaio 2024 Nel weekend è arrivata un'accelerata importante della Juventus per Tiago Djalò, obiettivo di mercato dell'Inter: il difensore ha aperto la trattativa per passare subito ai bianconeri, con il Lille che preferirebbe cederlo a gennaio per circa 3 milioni anziché lasciarlo partire in estate a parametro zero. In casa Napoli invece circolano i soliti due nomi. Per Dragusin c'è la grande concorrenza del Tottenham che si sta avvicinando ai 30 milioni di euro chiesti dal Genoa per il suo cartellino, mentre con Samardzic la trattativa potrebbe subire un'accelerata già oggi. Il giocatore infatti ha definito ingaggio e diritti d'immagine con gli azzurri che potrebbero chiudere già in giornata. Per i rossoneri invece ieri è stata una giornata importante con l'arrivo di Filippo Terracciano in città: l'ex Verona sosterrà oggi le visite mediche con il Milan e sarà presentato come nuovo innesto. A cura di Ada Cotugno