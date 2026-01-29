Serie A
Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter su Perisic e Diaby, la Juve tratta Kolo Muani. Alisson Santos per il Napoli

Calciomercato in diretta, le news di oggi 29 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A.

29 Gennaio 2026 6:30
Ultimo agg. 7:02
Le ultime notizie di calciomercato oggi 29 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

L'Inter va su due fronti. Ivan Perisic è il nome caldo, l'eliminazione del PSV dalla Champions League può facilitare la trattativa, mentre l'altro calciatore seguito è Moussa Diaby, attaccante francese dell'Al Ittihad, club saudita. La Juventus pensa sempre a Kolo Muani, che con il Tottenham in Champions ha trovato il primo gol stagionale. Le parti si parleranno. La Roma non molla Carrasco, ma punta anche Sulemana, in uscita dall'Atalanta. Per il Napoli l'eliminazione dall'Europa può cambiare lo scenario. Alisson Santos è il nome più gettonato. Milan fermo per questa sessione, ma pensa a Gila e Aké per la prossima stagione.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato

07:00

Calciomercato Inter: Perisic e Diaby i rinforzi di gennaio

Ivan Perisic è un nome caldissimo da tempo, l'uscita del PSV Eindhoven dalla Champions League puà aiutare l'affare. Marotta prima del match di Champions con il Borussia ha confermato il sondaggio per Moussa Diaby, attaccante transalpino in forza all'Al Ittihad.

A cura di Alessio Morra
Inter
Serie A
