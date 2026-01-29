Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter su Perisic e Diaby, la Juve tratta Kolo Muani. Alisson Santos per il Napoli

Le ultime notizie di calciomercato oggi 29 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.
Calciomercato Inter: Perisic e Diaby i rinforzi di gennaio
Ivan Perisic è un nome caldissimo da tempo, l'uscita del PSV Eindhoven dalla Champions League puà aiutare l'affare. Marotta prima del match di Champions con il Borussia ha confermato il sondaggio per Moussa Diaby, attaccante transalpino in forza all'Al Ittihad.
Quint'ultimo giorno di calciomercato. Si entra nel vivo delle trattative. L'Inter prova la doppietta: Perisic è più vicino dopo l'uscita del PSV dalla Champions, ma è nel mirino anche il francese Diaby, ex di Aston Villa e Crotone. La Juventus aspetta novità da Kolo Muani, mentre il Napoli proverà a chiudere per Alisson Santos. Roma idea Sulemana, oltre al solito Carrasco. Milan fermo per ora, ma per la prossima stagione vuole rinforzare la difesa con Aké e Gila.