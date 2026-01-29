Chi è Jhon Duran, l’attaccante accostato alla Juve: a 18 anni l’esordio con la Colombia al posto di Falcao

Jhon Duran sarebbe finito a sorpresa nel mirino della Juventus. A lui si era interessato già il Milan nel 2024 ora il Fenerbahçe potrebbe girarlo ai bianconeri.

Di Jhon Duran se ne parla benissimo già da diversi anni. Oggi il suo nome è finito in cima alla lista dei desideri della Juventus a caccia di un attaccante in questa finestra di mercato di gennaio. Classe 2003 nato il 13 dicembre 2003 a Medellín vanta un'altezza di 1,85 m. Il suo piede mancino naturale ha sempre mostrato grandi giocate e in campo ricopre il ruolo di punta centrale ed è considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione. Già nel mercato invernale del 2024 il Milan si era interessato a lui quando ancora vestiva la maglia dell'Aston Villa prima che la trattativa si arenasse.

Oggi Duran è in forza al Fenerbahçe, dove è arrivato nel luglio in prestito dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Il club arabo l'ha tesserato fino al 30 giugno 2030. Ora però è in cerca di spazio e proprio dalla Turchia rimbalza la voce di un contatto concreto tra i due club pronti a concludere l'affare. La Juventus avrebbe anche già avanzato un'offerta ufficiale al club turco. Possibile che per il Fenerbahçe possa trattarsi anche di una sorta di apertura distensiva nei confronti della Juve visto come è andata a finire la vicenda En-Nesyri.

Duran dunque potrebbe essere l'uomo giusto per Spalletti. Il colombiano in area è bravo a far valere il proprio fisico ma mostra anche una discreta tecnica nel dribbling svariando anche molto se ce n’è bisogno e sorprendendo in progressione. A volte è stato anche paragonato al primo Duvan Zapata di cui Duran è un grande estimatore. Nel 2023 l’Aston Villa lo acquistava dai Chicago Fire (in Mls) nel mercato di gennaio per una cifra pari a 16,64 milioni di euro (con contratto fino al 2027) e di lui se n'è parlato subito benissimo. In Inghilterra l'esperienza non è stata negativa, fatta di 20 gol in 78 presenze.

Cresciuto nell’Envigado (club colombiano con un vivaio che ha sfornato James Rodrigez, Guarin, Quintero, Uribe, per citarne alcuni). Poi a 15 anni subito l’esordio con nella prima squadra distinguendosi come secondo marcatore più giovane nella storia del campionato colombiano. Duran è stato precoce anche in Nazionale, con la Colombia, con l'esordio a 18 anni entrando in campo in amichevole contro il Guatemala al posto di Radamel Falcao. Per tutti fu come una sorta di passaggio di testimone da una generazione all'altra. Per ora per Duran 3 gol in 17 presenze con la nazionale colombiana.