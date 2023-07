Calciomercato, news di oggi in diretta: Morata apre all’Inter, che chiude per Sommer. La Juve vigila su Lukaku, Milan su Musah

All'Inter tiene banco la situazione attorno a Cuadrado oramai in nerazzurro a parametro zero ma entrato nel mirino dei tifosi che hanno chiesto un confronto. In attacco – sostengono i media spagnoli – si è aperta la strada per Morata con il consenso del giocatore, ma c'è da parlare con l'Atletico. I colchoneros chiedono molto, 15 milioni, motivo per cui l'incontro con Tiago Pinto si è arenata la trattativa con la Roma.

Il Milan prosegue per la sua strada e chiuso Reijnders adesso punta a chiudere per Musah che andrebbe a puntellare la mediana. Intanto in casa Juve si attende: se non ci saranno eventuali rilanci dall'Arabia, si proverà a definire la trattativa per Lukaku, che piace ad Allegri. Arthur verso Firenze.

Il Napoli avrebbe rifiutato 20 milioni per Ziewlinski, offerti dalla Lazio. La Roma ha rinnovato con El Shaarawy fino al 2025 e sta cedendo Shmorodov al Cagliari