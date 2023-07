Portanova alla Reggiana, i tifosi si ribellano contro la società: “Disdiciamo l’abbonamento” Tifosi della Reggiana contro la società emiliana per l’arrivo di Manolo Portanova: molti supporter granata hanno minacciato di disdire l’abbonamento o di non andare più a vedere le partite.

A cura di Vito Lamorte

L'annuncio dell'arrivo di Manolo Portanova alla Reggiana, neopromossa in Serie B, ha dato vita ad una rivolta dei tifosi verso la società emiliana. Il centrocampista arriva in prestito dal Genoa ma una buona fetta dei supporter della Regia non lo vorrebbe in squadra dopo la condanna di primo grado con rito abbreviato a sei anni per violenza sessuale di gruppo. Sul verdetto è già stato presentato ricorso in appello ma ai fan granata questo non interessa.

Sui social hanno mostrato tutto il loro disappunto per questa operazione di mercato e alcuni hanno annunciato che restituiranno o disdiranno l’abbonamento allo stadio che già avevano acquistato.

Già la sola notizia dell'interessamento a Portanova aveva creato un certo disappunto nell'ambiente emiliano. Sul caso oggi è intervenuta anche la Cgil locale (“Ci chiediamo se la scelta di portare a Reggio un giocatore condannato per stupro di gruppo a sei anni con rito abbreviato, seppur in attesa di giudizio definitivo, sia opportuna per la squadra di calcio della nostra città e non sollevi invece interrogativi di merito sul messaggio che rischia di passare”) e nei giorni scorsi la società ha ricevuto una lettera da una tifosa, Liusca Boni, che ha chiesto di disdire il proprio abbonamento. Di seguito la sua lettera pubblicata sul proprio profilo Facebook.

