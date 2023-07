Kim annuncia l’addio al Napoli: “Non importa dove sarò, ma farò sempre il tifo per voi, grazie” Con un lungo post sui social il difensore coreano annuncia il suo addio al Napoli. Kim passerà al Bayern Monaco: “Non importa dove andrò, io sarò sempre un tifoso del Napoli”.

A cura di Alessio Morra

L'addio di Kim Min Jae al Napoli era praticamente scontato. Ogni giorno che passava l'ufficialità si avvicinava, il suo passaggio al Bayern Monaco era cosa fatta da tempo. In attesa dell'annuncio dei bavaresi è stato lo stesso Kim a salutare Napoli e il Napoli con uno splendido post sul suo profilo Instagram.

Il difensore coreano ha postato un video molto bello, ricco di immagini della stagione vincente dei partenopei. Kim ha ringraziato i tifosi partenopei, ma anche Spalletti e i compagni di squadra, con cui ha vinto uno storico Scudetto. Ed ha chiuso il suo lungo post scrivendo che farà sempre il tifo per il Napoli: "Ciao, sono Minjae Kim. Mando questo messaggio a tutti i tifosi del Napoli che hanno dimostrato amore e sostegno. Grazie a voi lo scudetto è stato possibile 33 anni dopo Maradona. Al mio appassionato Napoli, a Mister Spalletti, ai miei compagni di squadra, e soprattutto ai tifosi del Napoli, vorrei esprimere la mia gratitudine. Non importa dove sarò o dove andrò, ricorderò il Napoli e tiferò per voi. Grazie. Forza Napoli sempre".

Pochi minuti dopo il post social di Kim sono arrivati quelli del Napoli, che ha salutato con affetto il difensore, e soprattutto quello del Bayern Monaco, che ha annunciato il colpo di mercato.

Il coreano era stato prelevato la scorsa estate dal Napoli, che lo aveva comperato dal Fenerbahce. Un'annata straordinaria quella di Kim, che ha disputato nel complesso 45 partite e ha realizzato 2 gol con la maglia azzurra. 35 le presenze in campionato, i gol li ha realizzati contro Monza e Lazio nelle primissime giornate. Prestazioni solidissime, pochissime sbavature, una coppia centrale perfetta con Rrahmani e va da sé l'attenzione di tante big d'Europa che hanno sondato sin da subito le sue intenzioni, non quelle del Napoli che aveva fissato una clausola per la cessione.

Ora c'è l'addio ufficiale. Kim passerà al Bayern, proverà a vincere la Bundesliga e soprattutto la Champions. Il Napoli lo rimpiangerà, pure per i modi con cui si era fatto apprezzare, simpatico, divertente e rispettoso, in campo e fuori.