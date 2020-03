Dusan Vlahovic, calciatore della Fiorentina, è risultato positivo al test per verificare il contagio da Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione). A dare la comunicazione ufficiale è stata la stessa società viola, lo ha fatto attraverso una nota nella quale ha spiegato quali sono le condizioni di salute dell'attaccante (che per adesso non presenta alcun sintomo) e di aver messo subito in atto tutte le misure precauzionali previste dal protocollo.

ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus – COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione. La Società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa ad iniziare dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatto con il calciatore.

È uno stillicidio, sembra un bollettino di guerra. Il mondo del calcio e, nello specifico la Serie A, paga anche così un conto salatissimo e rischioso alla reticenza mostrata nelle settimane scorse, quando era chiaro che fermare l'attività agonistica – evitando perfino la strategia delle "porte chiuse" – era l'unica opportunità per riuscire ad arginare la diffusione del morbo.

Con Dusan Vlahovic salgono a sette i casi di giocatori che in Italia sono risultati infetti. Oltre ai cinque della Sampdoria (Manolo Gabiiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby), e a Daniele Rugani della Juventus (il primo caso registrato nei giorni scorsi) adesso c'è anche la punta serba dei toscani. Nel novero dei tesserati c'è anche un membro dello staff medico dei blucerchiati, si tratta del dottor Amedeo Baldari. Tutti, per fortuna, sono in buona condizioni di salute e – al di là dell'esito degli esami – non mostrano ripercussioni né sintomi preoccupanti ma vengono tenuti costantemente sotto controllo.