Coronavirus, Sampdoria: contagiati altri 4 calciatori e un membro dello staff medico

Altri quattro calciatori della Sampdoria, oltre a Manolo Gabbiadini, sono risultati positivi al Coronavirus. Tra i contagiati c’è anche un membro dello staff medico della società blucerchiata. Si tratta di Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari. Tutti – come si apprende dalla nota ufficiale – sono in buone condizioni di salute e già in isolamento.