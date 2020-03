Dopo Daniele Rugani, un altro protagonista del nostro massimo campionato di calcio è stato trovato positivo al Coronavirus. Si tratta dell'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini. La notizia che ha ovviamente preoccupato tutti i tifosi italiani, è arrivata grazie al comunicato pubblicato dal club di Massimo Ferrero sul sito blucerchiato ufficiale: "L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa".

Lo stesso giocatore ha successivamente comunicato via Twitter le sue condizioni di salute: "Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà".

Sampdoria e Verona in quarantena

Complice il contagio del ventottenne attaccante bergamasco, ora la squadra di Claudio Ranieri sarà molto probabilmente costretta a chiudersi anche lei in quarantena dopo Juventus ed Inter: obbligate all'isolamento a causa della positività di Rugani. Anche lo stesso Hellas Verona, l'ultima squadra che i blucerchiati hanno incontrato prima del blocco del campionato imposto dal Governo, ha optato per una sospensione delle attività e per un auto isolamento: "Hellas Verona FC rende noto che, a seguito del comunicato di U.C. Sampdoria riguardo alla positività del calciatore Manolo Gabbiadini al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica programmata sino a nuova comunicazione. Il Club gialloblù si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie".

Bogliasco chiude i cancelli

Nelle scorse ore la Sampdoria aveva intanto fermato la squadra e sospeso gli allenamenti a Bogliasco: il quartier generale della formazione ligure. Una decisione sensata e presa dopo la conferma ufficiale del blocco delle partite di Serie A: "Tutti i calciatori sono e resteranno a Genova, fatta eccezione per Alex Ferrari, già impegnato da tempo nel recupero individuale post-intervento chirurgico a Modena – si legge nella nota sul sito doriano – Gli allenamenti di squadra sono sospesi fino a nuovo programma".

In aggiornamento