video suggerito

Vigili del fuoco in soccorso dei ciclisti della Vuelta 2024: con gli idranti combattono il caldo I vigili del fuoco vanno in soccorso dei ciclisti della Vuelta di Spagna 2024: così aiutano i corridori a combattere le alte temperature. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Vuelta 2024 sta affrontando giorni di caldo intenso e i vigili del fuoco sono andati in soccorso dei ciclisti per combattere il termometro vicino ai 40 gradi. Da quando il giro di Spagna ha lasciato il Portogallo ed è entrata nel territorio dell'Estremadura, le temperature sono sempre state altissime e così i ‘bomberos' hanno cercato di dare una mano agli atleti.

Nella tappa di oggi, come mostrato da Eurosport che ha i diritti per la trasmissione del giro di Spagna nel nostro paese, i pompieri sono stati protagonisti posizionandosi in punti strategici del percorso lanciando acqua sui corridori per aiutarli a combattere il caldo.

I vigili del fuoco in soccorso dei ciclisti della Vuelta con gli idranti

Un momento davvero molto particolare quello vissuto nelle scorse ore: i vigili del fuoco sono stati visti durante questa settima tappa alzare le manichette in aria e spargere acqua sull'asfalto, in una zona dove non vi era pericolo di caduta, per rinfrescare i corridori al loro passaggio.

I ciclisti hanno attraversato per alcuni secondi una pioggia sottile ma molto piacevole, questo ha permesso loro di rinfrescarsi e trovare conforto aiutando anche il corpo a tenere una temperatura più adeguata.

La Vuelta di España in questi ultimi giorni deve affrontare temperature elevate mentre attraversa prima l'Estremadura e ora passerà in Andalusia, dove rimarrà fino a domenica.

Van Aert vince la settima tappa della Vuelta 2024

A vincere la settimana tappa della Vuelta 2024, da Archidona a Cordoba (180,2 chilometri), Wout Van Aert ha battuto in volata Vacek e Miquel. Non ci sono variazioni nella classifica generale, con l'australiano O'Connor (che si è piazzaot al settimo sul traguardo di Cordoba) sempre saldamente in maglia rossa, con Roglic a 4'45" al secondo posto e Almeida terzo a 4'59". L'azzurro Tiberi si è ripreso la maglia bianca, visto il ritardo di Lipowitz.