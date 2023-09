Van Hooydonck fuori dal coma indotto, non è più grave: appena sveglio, subito si commuove Il ciclista belga della Jumbo-Visma, Nathan van Hooydonck non è più in pericolo di vita: dopo il malore accusato in auto che ha provocato un incidente stradale, era stato ricoverato d’urgenza e sottoposto in coma indotto. Al suo risveglio, la notizia più bella regalatagli dai suoi compagni di squadra.

A cura di Alessio Pediglieri

Nathan Van Hooydonck è fuori pericolo di vita, dopo essere stato vittima di un malora mentre guidava la sua auto che ha subito un incidente, con a bordo la moglie, incinta. Il campione belga della Jumbo-Visma era stato ricoverato d'urgenza in ospedale dove era stato messo in coma indotto ma a distanza di 24 ore dall'accaduto, le sue condizioni sono apparse in immediato miglioramento. Ira è sempre in osservazione ma non più sedato, vigile e cosciente. E uno dei suoi primi pensieri è stato rivolto all'amico e capitano, Vingegaard, autore di un gesto unico.

Secondo i media belgi, il 27enne ciclista in forza alla Jumbo-Visma stava aspettando ad un incrocio nella città di Kalhmthout, a nord di Anversa, vicino casa, con la moglie incinta sul sedile del passeggero: improvvisamente ha accelerato sena apparente motivo, in mezzo al traffico, coinvolgendo nell'incidente diverse altre vetture che stavano transitando. Tutto è accaduto a seguito di un malore alla guida: van Hooydonck ha perso conoscenza ed è stato rianimato sul posto prima di essere stato trasportato all'Ospedale universitari di Anversa. Le cause di quanto avvenuto sono ancora in fase di accertamento medico con ulteriori esami che verranno effettuati nelle prossime ore. Non c'è più urgenza, dopo essere stato sedato in via cautelare nella mattinata di mercoledì 13 settembre, è stato risvegliato viste le buoni condizioni generali.

"Nathan Van Hooydonck è sveglio e non ha riportato ferite gravi a causa dell'incidente stradale" ha annunciato il team Jumbo-Visma sui social media nella tarda serata di martedì. "La sua situazione di salute non è critica. Ulteriori esami medici dovranno determinare il motivo per cui Nathan si è sentito male mentre guidava la sua macchina. Vogliamo ringraziare tutti per i messaggi e lo staff medico dell'ospedale per essersi preso così tanta cura di Nathan e della sua famiglia"

Poi, mercoledì mattina un ulteriore bollettino medico incoraggiante, che evidenziava la pronta ripresa: "Nathan sta comunicando e sta progredendo bene, considerando le circostanze", ha sottolineato la Jumbo-Visma: "Era molto felice di sapere che Jonas ha vinto la tappa di ieri alla Vuelta ed è stato profondamente commosso dal fatto che gli abbia dedicato la vittoria".

La notizia dell'incidente e delle conseguenti condizioni di Van Hooydonck avevano raggiunto la squadra durante la Vuelta di Spagna tra la 15a e la 16a tappa, creando scompiglio tra i compagni: "Tutti hanno reagito con forza alla notizia. Non è stato facile e spero che presto saremo in grado di riportare le nostre menti solo sulla gara" aveva precisato il direttore sportivo Grischa Niermann. Parole ribadite da Attila Valter sulla delicatissima situazione che ha coinvolto tutti: "Ci sono stati sentimenti contrastanti ma dovevamo superare tutto questo e regalare una gioia a Nathan" puntualmente arrivata con Vingegaard che sul traguardo lo ha ricordato: "La vittoria è per lui"