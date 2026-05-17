Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 9ª tappa Cervia-Corno alle Scale: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoriti

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La tappa numero 9 del Giro 2026 con cui si conclude la prima settimana di corsa arriverà sulla temibile rampa di Corno alle Scale dove si deciderà la vittoria e molto probabilmente rimescolerà ancora una volta la classifica generale. Diretta, come sempre, in chiaro sui canali Rai in TV e in streaming, gratis e fruibile a tutti.

Non poteva esserci finale migliore prima della seconda giornata di riposo, preludio ad una settimana che ripartirà con una crono-verità e le Alpi che detteranno ancora una volta la loro inesorabile legge. L'arrivo in cima al Corno alle Scale sarà di fatto il secondo vero arrivo in salita dopo il Blockhaus e un'ulteriore possibilità per Jonas Vingegaard di distanziare gli avversari in classifica generale. Nella seconda e nella terza settimana c’è da aspettarsi i fuochi d'artifici, come nel finale di oggi: da Cervia, sede di partenza, ripartirà in rosa Afonso Eulalio, che conserva 3’15” proprio su Jonas Vingegaard e 3’34 su Felix Gall. Poi l'ottimo Scaroni a 4’18”, Hindley a 4’23” e Pellizzari a 4’28” ma oggi ci sarà l'ennesimo ribaltone tra i migliori.

Una tappa di 184 chilometri che parte in modo blando da Cervia, lungo mare, per poi deviare nell'entroterra e fare male. Il percorso è interamente pianeggiante dalla partenza fino a San Lazzaro di Savena tranne che per una breve salita sul Monte Capanna, dove non accadrà nulla. Poi, quando si giunge a Sasso Marconi inizia la lunga salita e a Silla si si imbatte nel GPM che porta in cima a Querciola. Dopo un brevissimo tratto in discesa gli ultimi 12km che saranno ancora una volta più che determinanti. Tra tante curve a tornanti, sugli ultimi 3 km la pendenza verso Corno alle Scale si mantiene in doppia cifra, sopra il 10% con punte che arrivano fino al 15% per poi spianare leggermente al 7% ma a quel punto i giochi saranno già stati fatti.

I favoriti della 9a tappa Cervia-Corno alle Scale: Vingegaard può fare il bis

Jonas Vingegaard proverà a prendersi la seconda vittoria al Giro dopo il Blockhaus? Probabilmente sì perché se la Visma controllerà al meglio su Corno alle Scale il danese ha tutto per fare la differenza e in soli 2 mila metri dare distacchi pesanti a tutti. Un'occasione per tenere a bada soprattutto Gall, Hindley e Pellizzarri, senza dimenticare Eulalio, sempre in rosa con circa 3 minuti da amministrare. Jai Hindley, in crescita di condizione tappa dopo tappa e super sul Muro finale di fermo, potrebbe osare, così come ci potrebbe essere qualche zampata extra, ma da lontano, da parte di uomini come Felix Gall, Michael Storer, Thymen Arensman o Ben O’Connor. Ma con Vingegaard che, comunque, limerà i distacchi al minimo.

Dove vedere l'8a tappa del Giro in diretta TV e streaming: gli orari

Come tutte le tappe anche la nona, con orario di partenza alle 12.50 e arrivo attorno alle 17:20, sarà in diretta integrale su Rai SportHD, canale 58, per poi passare su Rai Due. Telecronaca di Francesco Pancani, Stefano Garzelli e Davide Cassani. In streaming, sempre in chiaro, su Raiplay. Live a pagamento invece su Eurosport 1, visibile in streaming su Discovery Plus, Dazn e HBO, con telecronaca di Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser.