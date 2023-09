Van Hooydonck in pericolo di vita dopo un incidente: malore al volante, era con la moglie incinta Gli esami medici stabiliranno con certezza l’origine di quel disturbo improvviso che ha provocato la carambola con altre quattro auto. La dinamica dell’impatto mette i brividi addosso.

Nathan Van Hooydonck è in gravi condizioni di salute dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Un malore improvviso mentre era in auto, fermo a un semaforo all'incrocio. Il ciclista belga, Nathan Van Hooydonck, è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente questa mattina a Kalmthou (nei pressi di Anversa). Accanto a lui c'era anche la moglie incinta, per fortuna rimasta illesa ma condotta subito in ospedale per le visite di controllo. Lo shock è stato fortissimo per la gravità delle condizioni del marito: è stato rianimato sul posto e trasportato d'urgenza nella struttura sanitaria ma il 27enne corridore della Jumbo-Visma non è ancora fuori pericolo. Il quadro clinico generale resta preoccupante per le lesioni riportate.

Il belga, 27enne, corre nel team della Jumbo–Visma.

La dinamica dell'impatto mette i brividi addosso. La ricostruzione, fatta anche in base alle testimonianze degli altri automobilisti, ha permesso di stabilire con esattezza cosa è accaduto: la vettura guidata dal ciclista ha fatto improvvisamente irruzione sulla carreggiata nonostante la segnaletica di stop (era rosso). A causa del malessere l'uomo ha perso il controllo del veicolo: il suo piede ha schiacciato involontariamente l'acceleratore e spinto la macchina al centro dell'attraversamento provocando uno scontro violento con altre quattro auto in transito. Conducenti e passeggeri sono rimasti feriti lievemente, come spiegato dagli agenti della polizia locale accorsi sul posto.

Gli esami medici stabiliranno con certezza l'origine di quel disturbo improvviso: un infarto oppure un attacco epilettico, è questa la versione riportata dai media belgi nell'attesa che un bollettino medico chiarisca come sta effettivamente Van Hooydonck e cosa ha avuto. Sono ore angoscianti per la consorte e per gli affetti più cari della coppia che nel 2021 aveva già affrontato un'altra situazione drammatica: la perdita del figlio, Thiago, nato morto.

Leggi anche Atleta iraniano squalificato a vita dopo i Mondiali: paga una stretta di mano proibita

Il tuo cuore ha smesso di battere prima che potessimo stringerti tra le nostre braccia – il messaggio scritto su Instagram in quei momenti strazianti per il dolore e il profondo dispiacere -. Ci hai regalato momenti incredibilmente belli. Solo noi tre eravamo insieme. Mamma, papà e tu, il nostro piccolo birbante. Il 28 dicembre 2021 sarà sempre un giorno speciale per noi, il giorno in cui siamo diventati genitori. Non ti dimenticheremo mai perché sarai sempre nostro figlio. Riposa in pace, con amore mamma e papà.

Tra le persone che hanno contribuito a mettere assieme tutti i dettagli della vicenda ce n'è stata una particolare: si tratta di una donna che si trovava nei pressi dell'incrocio al momento dell'incidente. È stata lei ad allertare subito i soccorsi, sincerandosi prima delle condizioni della moglie del ciclista ("ho visto che nell'abitacolo c'era una donna incinta e ho provato a rassicurarla") e poi verificando le condizioni dell'autista ("penso abbia avuto un infarto o qualcosa del genere"). Una volta sul posto, i medici hanno rianimato Van Hooydonck. Adesso scollina tra le vita e la morte.

Van Hooydonck è arrivato alla Jumbo-Visma nel 2021 ed è diventato uno dei compagni di squadra più fidati di Wout Van Aert. Ha partecipato agli ultimi due Tour de France, collaborando ai successi di di Jonas Vingegaard (collega di team). La settimana scorsa, il ciclista belga era al Tour of Britain.