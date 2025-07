Sara Alonso aggredita da una mucca durante un allenamento: “Sembra uno scherzo, ma pensavo di morire”

Sara Alonso ha vissuto un vero e proprio incubo. Questa atleta classe 1999, spagnola, specializzata in trail running e corse di montagna, ha pensato addirittura di morire dopo essere stata attaccata da una mucca. Un incidente curioso ma estremamente pericoloso, verificatosi durante una sessione di allenamento nei Pirenei. Basta vedere le conseguenze mostrate dalla stessa Alonso, che sarà costretta ora a restare ai box per un periodo piuttosto lungo.

Sara Alonso, racconta l'incidente con una mucca durante un allenamento

La campionessa di Spagna di corsa in montagna nel 2022, nonché trionfatrice della prestigiosa Marathon du Mont‑Blanc (42 km), con all'attivo anche successi alla Transgrancanaria e a Zegama‑Aizkorri, stava correndo per prepararsi all'UTMB Mont Blanc in programma a fine agosto. Ad un certo punto, però, è stata sorpresa da una mucca che l'ha letteralmente travolta.

Alonso ha postato una foto dall’ospedale, con i segni dei colpi ricevuti dall’animale, che le sono costati diversi danni. Queste le sue parole: "Anche se sembra una fott…a barzelletta, è l'incubo peggiore che potessi vivere oggi. Sono completamente distrutta. Tutto stava andando benissimo quest’anno e l’estate prometteva tanto… e il fatto che si sia rovinato tutto così in fretta mi distrugge dentro".

Cosa è successo a Sara Alonso e cosa si è fatta

Il racconto dell'atleta è da brividi: "Oggi, appena iniziato ad allenarmi, sono stata caricata da una mucca. Sembra uno scherzo o una battuta, eppure in ospedale mi hanno detto che ci sono stati due casi simili negli ultimi anni. Ho vissuto uno dei momenti più spaventosi della mia vita, a un certo punto ho pensato che avrebbe continuato a incornarmi finché non mi avesse uccisa…".

Fortunatamente Alonso è riuscita a scamparla, anche se l’infortunio è grave: "Poi si è fermata e sono riuscita a uscire da lì… ma ho traumi in tutto il corpo e, cosa peggiore, mi ha fratturato completamente la sesta costola.

Questo significa una cosa: addio a Font-Romeu, a Sierre-Zinal e soprattutto al mio obiettivo più grande dell’anno, l'UTMB Mont Blanc. Spero che il recupero sia veloce e di poter almeno continuare a puntare al Mondiale".