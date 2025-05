Van der Poel in ospedale dopo la doppia caduta, a rischio il Tour de France: “Più danni del previsto”

video suggerito

Mathieu Van der Poel ha vissuto un vero e proprio incubo durante l'ultima prova di Coppa del Mondo che si è svolta a Nove Mesto, terza tappa sugli sterrati cechi, che aveva segnato il ritorno nel 2025 in mountain bike, alla sua prima uscita dopo la vittoria della Parigi-Roubaix. Per il campione olandese, una giornata pessima che rischia di compromettere l'obiettivo principe in calendario, il Tour de France di luglio: due incidenti lo hanno infatti costretto al ritiro, il secondo impressionante per dinamica e che dai primi riscontri medici ha causato "più danni del previsto".

Domenica in Cechia si è assistito con passione al rientro al Mondale di mountain bike da parte del pluricampione olandese: sugli sterrati di Nove Mesto Van der Poel ha dato vita al solito atteso spettacolo, con un inizio di prova difficile che lo ha impegnato ad una rimonta appassionante. Finita però nel peggiore dei modi: due incidenti lo hanno costretto a ritirarsi prima dell'arrivo e a sottoporsi a controlli medici che ne hanno purtroppo constato problemi fisici rilevanti, anche se dal suo Team, l'Alpecin Deceuninck non è trapelato al momento molto altro.

La polemica di Valero: "Van der Poel non rispetta gli altri ciclisti"

Sul primo incidente è scoppiata anche la polemica con lo spagnolo David Valero che si è visto investire da Van der Poel su una curva. "Sono deluso dalla mia gara, soprattutto perché alcuni corridori non rispettano i loro colleghi per quello che sono", ha scritto Valero, pluricampione spagnolo e vincitore della tappa di Coppa del Mondo 2022 a Snowshoe, sui propri profili social dove non ha risparmiato critiche all'olandese.

"Apprezzo che vengano a partecipare per dare visibilità alla Coppa del Mondo MTB, è molto importante. Ma lo è anche il rispetto!" ha poi concluso sulla dinamica dello scontro con Van der Poel contro le transenne.

La doppia caduta di Van der Poel: schianto sulle transenne e salto mortale dalla bici

Tornando alla gara del week end, la grande rimonta in atto a Nove Mosto si è trasformata in un incubo a occhi aperti quando durante un sorpasso, Van der Poel si è scontrato con un altro concorrente, causando la caduta di entrambi e finendo violentemente contro le reti di recinzione. Rialzatosi senza aver subito apparenti problemi fisici, ha ripreso la sua rincorsa alle prime posizioni finché non è stato vittima di una capriola tanto spettacolare quanto pericolosa, su un tratto tecnico in discesa: Van der Poel è stato catapultato sullo sterrato volando oltre il manubrio della sua bici e schiantandosi a terra a mani tese cercando di limitare l'impatto.

Van der Poel dolorante e sanguinante, si ritira: "Il danno è peggiore del previsto"

L'olandese ha provato a ripartire, oramai in penultima posizione ma vistosamente dolorante e con un taglio sanguinante al ginocchio ha deciso di desistere. Ritiratosi e soccorso, Van der Poel è stato poi sottoposto agli immediati controlli medici, con il trasporto in ospedale, che non hanno lasciato sensazioni positive. L'Alpecin non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, in attesa di capire al meglio la reale situazione ma le prime indiscrezioni sarebbero allarmanti: "la gravità dell'infortunio non è ancora del tutto chiara" hanno fatto sapere alcune fonti fiamminghe vivine al Team "ma tutte le parti interessate stanno tenendo conto delle cattive notizie, per valutare il da farsi perché il danno è maggiore del previsto".

L'infortunio a Van der Poel, il Tour de France è in pericolo

Lunedì Van der Poel avrebbe dovuto recarsi a La Plagne per un ritiro di allenamento, in alta quota, prima di partecipare al Critérium du Dauphiné ultimo impegno per prepararsi al meglio al Tour de France di luglio. Il suo obiettivo, ovviamente, restano i campionati mondiali di mountain bike del 14 settembre a Crans-Montana, in Svizzera ma proprio la corsa francese era da sempre cerchiata di rosso sul calendario. Oggi è a fortissimo rischio, anche perché senza il Giro del Delfinato, difficilmente le sue chance di presentarsi competitivo, calerebbero vistosamente.