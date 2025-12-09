Van der Poel fa il bullo in allenamento: la caduta avrebbe messo a rischio il debutto in ciclocross 

Mathieu Van der Poel ha rischiato di infortunarsi nel modo più assurdo possibile, durante un finto sprint d’allenamento con i propri compagni dell’Alpecin-Premier Tech. Che avrebbe potuto compromettere il suo debutto alla nuova stagione di ciclocross.

Il prossimo 14 dicembre Mathieu Van der Poel ha deciso per il debutto nella nuova stagione di ciclocross, ma ha rischiato di non esserci: "colpa" di un allenamento decisamente oltre le righe che il campionissimo olandese ha compiuto in questi giorni insieme ai suoi compagni dell'Alpecin-Premier Tech quando, complice una serie di finte e scatti a simulare uno sprint, ha perso improvvisamente il controllo della bici rischiando di schiantarsi sull'asfalto.

Van der Poel rischia la rovinosa caduta: salvato da riflessi da campione

Un momento di leggerezza che avrebbe potuto avere conseguenze più che importanti, mettendo a rischio l'inizi della nuova stagione di ciclocross. Mathieu Van der Poel ha rischiato grosso durante uno degli ultimi allenamenti in vista del debutto del 14 dicembre, con la prima gara ufficiale che ai terrà a Namur. In un video diffuso sui social, si vede il campione della Alpecin-Premier Tech scherzare con i propri compagni e, simulando uno scatto, perde improvvisamente il controllo della bici, sfiorando una caduta pesante. Con un colpo di classe Van der Poel è riuscito però a rimettersi immediatamente in equilibrio, evitando un incidente che avrebbe complicato la preparazione invernale.

Forse un salto di catena, fatto sta che nei secondi ripresi da un altro compagno in strada con Van der Poel si vede l'iridato rischiare il violento impatto sull'asfalto, per poi riprendere il controllo della bici, prima della fine del video che lo ritraeva in uscita sabato pomeriggio con l'ex campione del mondo Julian Alaphilippe, Siebe Roesems, Luke Verburg e Laurens Vanthoor. Una seduta su strada della quale resta solo il grande spavento e basta, senza complicare i programmi del campione olandese che si appresta all'imminente stagione di ciclocross.

Il campionato di ciclocross 2026 entra nel vivo con gli Exact Cross

La stagione 2026 di ciclocross, che inizia alla fine del 2025, ha avuto ufficialmente il suo inizio con la Coppa del Mondo UCI il 23 novembre scorso a Tabor, Repubblica Ceca. Ma i primi eventi di rilievo sono gli Exact Cross, gare cruciali a cavallo di Natale e Capodanno in Belgio (tra cui Koksijde, Namur, Dendermonde) in cui Van der Poel ha deciso di debuttare.