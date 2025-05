video suggerito

Un pedone attraversa la strada, all'arrivo del gruppo si fa prendere dal panico: l'impatto è devastante Tragicomico incidente durante la 3a tappa di una tra le più importanti corse a tappe juniores del calendario UCI: all'imbocco del rettilineo finale, un pedone ha attraversato le strisce ignaro dell'arrivo del gruppo lanciato a tutta velocità. Preso dal panico, ha impattato violentemente con un ciclista schiantandosi entrambi violentemente a terra.

A cura di Alessio Pediglieri

Pura follia sulle strade delle gare di ciclismo, avvenuta in questo fine settimana sulle strade polacche della La Coupe du President de la Ville de Grudziądz, inserita nel calendario juniores dove, nella terza tappa, a 350 metri dall'arrivo è accaduto l'impensabile: a tutta velocità il gruppo è spuntato da una curva per il rettilineo finale mentre un pedone stava attraversando comodamente sulle strisce pedonali con le borse della spesa. L'impatto con un ciclista è stato devastante, facendo volare in area l'uomo e schiantando il corridore della Cannibal-Victorious U19 Development sul marciapiede.

Cos'è accaduto al traguardo della 3a tappa della Coupe du President

Un'organizzazione a dir poco maldestra se non decisamente pessima, quella messa in atto per la gara a tappe in Polonia per il circuito juniores stagionale. La Coupe du President de la Ville de Grudziądz, segnalata in calendario UCI come una corsa 2.1 ovvero tra le principale corse a tappe più importanti e prestigiose di categoria, e che avrebbe diritto di una gestione di livello, è stata invece triste protagonista delle cronache del fine settimana per un episodio decisamente imbarazzante. Nella terza tappa della gara polacca juniores, il diciassettenne Mikołaj Legieć è stato vittima di una brutta caduta, avvenuta mentre si apprestava a giocarsi la vittoria in volata. Il giovanissimo corridore del Cannibal-Victorious U19 Development si è scontrato infatti, con un pedone che ignaro dell'arrivo dei corridori, stava attraversando le strisce pedonali.

Le immagini dell'impatto: il pedone si fa prendere dal panico e finisce malissimo

Una scena da film comico più che degna di una gara seconda solo alle principali di categoria e che richiedeva una organizzazione decisamente più consona: in un video dalle telecamere fisse poste al traguardo si vede sbucare il plotone a piena velocità, con Legieć tra i protagonisti di volata. Per il 17enne però la traiettoria esterna con cui pensava di prendere maggior vantaggio rispetto ai suoi avversari è risultata fatale: si è impattato contro un pedone che stava attraversando le strisce e che alla vista dei ciclisti, preso dal panico ha provato a correre via schiantandosi violentemente proprio contro il ciclista.

La denuncia del Team di Legieć: "Sembra essere tornati indietro di 30 anni"

Una situazione inverosimile che è stata denunciata poi sui social da Francis Van Mechelen, team manager della Cannibal-Victorious U19: "Questo è successo oggi al nostro treno sprint. A 350 metri dal traguardo, un pedone ha attraversato la strada e ha causato la caduta del nostro ciclista. L'organizzazione non ha avvisato per tempo i controllori del traffico, che non hanno potuto intervenire. Il nostro ciclista, Mikołaj Legieć ora sta bene, ma senza questo incidente avremmo vinto questa tappa. Le condizioni del pedone, al momento, restano sconosciute. Dopo tre tappe sono sorpreso che non ci siano stati altri incidenti", ha detto amaramente Van Mechelen denunciando una organizzazione pessima. "Sembra di tornare indietro di trent'anni: qui valgono regole diverse… Nell'Europa centrale una gara UCI non potrebbe essere organizzata in questo modo."