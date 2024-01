Tragedia sfiorata al Challenge Mallorca: una moto taglia la strada al gruppo lanciato a tutta velocità Inspiegabile episodio avvenuto durante il Challenge Mallorca 2024 quando, a 50 chilometri dal traguardo, una moto dell’organizzazione ha effettuato una manovra folle, tagliando in diagonale la strada ai corridori lanciati a tutta velocità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La stagione di ciclismo non lascia di certo senza emozioni forti anche nelle prive prove in calendario, al di là della qualità e del valore complessivo dei partecipanti. Così, a salire alla ribalta delle cronache sportive è il Challenge Mallorca 2024 che si è svolto in Spagna, poi vinto da Gerben Thijssen della Intermarché-Wanty, ma che ha vissuto momenti di paura a 50 chilometri dall'arrivo quando una manovra azzardata di una moto dell'organizzazione ha rischiato di trasformare la gara in tragedia, tagliando in diagonale la strada al gruppo, lanciato a tutta velocità in un lungo rettilineo.

Un Challenge Mallorca 2024 dalle fortissime emozioni, per colpa di una motocicletta della organizzazione della gara che senza alcun motivo logico è apparsa dal nulla di fronte al gruppo, rischiando di far cadere a terra decine di corridori in quel momento impegnati a spingere ad andatura elevatissima per guadagnare le posizioni migliori in testa.

Una scena assurda, che solo per un puro caso non ha tramutato la corsa in una mattanza: il mezzo dell’organizzazione, che era presumibilmente fermo a bordo strada, è apparso senza preavviso in diagonale sulla strada, proprio mentre stava arrivando il gruppo trascinato proprio dai compagni di Rgijssen della Intermarché – Wanty.

Solamente un riflesso felino ha evitato il peggio con il gruppo che ha "sbandato" spaventosamente come una vera e propria onda umana a 50km orari, sterzando appena in tempo di fronte alla moto che solo successivamente si è resa conto dell'avventata manovra assurda, per poi venire prima "risucchiata" nella pancia del gruppo per poi prendere velocità e lasciare i corridori per proseguire il suo percorso lungo il tracciato. Il Challenge è proseguito regolarmente senza alcun altro "imprevisto", con il primo successo pesante di Thijssen, arrivato al traguardo vincendo lo sprint finale.