Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Toulouse – Toulouse: orari TV, percorso e favoriti

Il Tour de France 2025 riparte oggi con la 11a tappa e si inizia a fare sul serio entrando nella seconda settimana di corsa, con la Toulose-Toulose dedicata molto probabilmente ai velocisti. Diretta ancora una volta sui canali Rai, Rai 2 per la TV e RaiSport per lo streaming in chiaro e gratuito.

L'idea di fondo è che sul tortuoso tracciato a spuntarla sarà qualche sprinter ma gli attacchi saranno pane morbido di giornata visti i continui saliscendi che tormenteranno i corridori in gara e porteranno a continui cambi di strategie in base a chi proverà a staccarsi ancor prima del traguardo su 160 chilometri che come sempre sul finale regalerà una Cote che stravolgerà le gerarchie in gara.

Tappa: Toulose-Toulose

Orario partenza: ore 13:45

Orario arrivo: 17:15

Percorso: collinoso

Distanza e dislivello: 156,8 km, dislivello 1.750 metri

Diretta TV: Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery Plus

11ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Toulose-Toulose

Saranno quasi 160 chilometri molto difficili e complicati da prevedere e soprattutto le squadre dei velocisti possono fare grande fatica a tenere sotto attenzione la corsa e le sue eventuali fughe. La tappa arriva anche dopo la giornata di riposo e tuto è ancor più reso imprevedibile per come recupereranno i vari iscritti reduci dalle prime dieci tappe. I primi tre GPM sono di quarta categoria e passeranno quasi inosservati, anche se possono essere un buon trampolino. Occhi invece sulla Cote de Pech David, un muro di 800 metri che arriva anche al 12,4% quando mancheranno solo 9 chilometri alla fine.

Dove vedere il Tour de France in TV e in streaming: la diretta in chiaro

L'11a tappa Toulose-Toulose apre di fatto la seconda settimana di corse: sarà visibile su Rai2 in TV e su RaiPlay in streaming, in chiaro per tutti e senza costi aggiuntivi. Per gli abbonati, appuntamento su Discovery Plus e il canale Eurosport HD 1 (non più su Sky) per la diretta integrale, così come per gli utenti DAZN che potranno seguirla in esclusiva anche in streaming.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

Tra le 13 e le 17 il Tour de France girerà praticamente su se stesso, partendo dalla città di Tolosa per farci nuovo arrivo. Dopo 160 chilometri con saliscendi che non impauriscono come le grandi montagne ma rappresentano comunque rampe di lancio per costanti fughe. Un tracciato collinoso, con un dislivello attorno ai 1700 metri complessivi. Una frazione che arriva dopo il riposo e che regalerà sicuramente sorprese.

I favoriti della tappa di oggi

Tutti gli uomini che non sono nelle prime posizioni in classifica perché i migliori aspettano adesso le montagne che contano, ovvero i Pirenei che arriveranno da domani, quando si scalerà con la 12a tappa il mitico Hautacan per la prima, grande sentenza tra Pogacar, Vingegaard ed Evenepoel.