Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Chinon – Châteauroux: orari TV, percorso e favoriti

Altra tappa per velocisti: il tutto in diretta su Rai2 e PraiPlay in chiaro e gratuitamente: la Chinon – Châteauroux, nona tappa di oggi al Tour 2025 arriverà in una città particolare che per l’occasione cambierà nome in “Cavendish City”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ancora una tappa interessante al Tour 2025 con la Chinon-Châteauroux, di 174,1 chilometri disegnata per concludersi con l’arrivo del gruppo a ranghi compatti e per i velocisti più arditi. Diretta sempre sulla Rai (Rai 2 in TV e RaiSport in streaming).

La frazione di oggi domenica 13 luglio almeno sulla carta, è un nuovo appuntamento tra gli sprinter più forti. Il pericolo sarà rappresentato da una fuga da lontano in grado di scompaginare i piani ma sarà difficile. Più credibile che i migliori si tengano al riparo, ricaricando le energie. In caso di prove dalla distanza, basterà controllare i distacchi e non renderli incolmabili. Per l'occasione, la città del traguardo, Châteauroux, si farà chiamare in un modo molto particolare: Cavendish City.

Tappa: Chinon-Châteauroux

Orario partenza: ore 13:25

Orario arrivo: 17:10

Percorso: pianeggiante

Distanza e dislivello: 174.1 km, dislivello 1.400 metri

Diretta TV: Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery Plus

9ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Chinon – Châteauroux

Una tappa totalmente piatta, attraverso la regione del Centro-Valle della Loira, partendo da Chinon, nel dipartimento di Indre e Loira. Si prosegue poi in direzione sud-ovest, per raggiungere il dipartimento di Indre con il suo capoluogo Châteauroux come traguardo finale e da dove nel 2008 una leggenda come Mark Cavendish ha messo a segno la prima di 35 vittorie di tappa al Tour, ad oggi record assoluto.

Dove vedere il Tour de France in TV e in streaming: la diretta in chiaro

La nona tappa è in chiaro e a disposizione di tutti senza costi sia in streaming sia in TV. La diretta è garantita come sempre per tutto il Tour de France dalla Rai che mette a disposizione Rai2 e il portale RaiPlay a partire dalle 14:30. A pagamento, per i soli abbonati c'è invece il canale di Eurosport HD 1 che si può vedere su Duscovery Plus e non più su Sky. Diretta esclusiva per gli abbonati DAZN anche in streaming, sempre a pagamento.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

La tappa di oggi non presenta difficoltà altimetriche di rilievo e si prevede una volta a ranghi compatti. C'è uno sprint intermedio all'altezza di La Belle Indienne (Sérigny), al chilometro 24, poco dopo la partenza dove si assegnano punti importanti nell’ottica della lotta per la conquista della maglia verde. Le ruote veloci devono capitalizzare l’occasione prima dell’arrivo delle tappe di montagna che scattano dalla prossima settimana: le andature saranno elevatissime e a fronte di una partenza alle 13:25, l'arrivo non sarà dopo le 17:10

I favoriti della tappa di oggi

Tutti i migliori sprinter, da Melier a Milan fino a Girmay: sono loro i tre nomi da tenere d'occhio per il finale in velocità di oggi dove i migliori della classifica generale tireranno il fiato in vista delle montagne che scatteranno da lunedì