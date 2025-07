video suggerito

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Caen – Caen (crono): orari TV, percorso e favoriti Oggi mercoledì 9 luglio la 5a tappa è una cronometro di 33 chilometri da Caen a Caen. Uomini di classifica pronti a darsi battaglia con in testa lo specialista Evenepoel. Su Rai2 e su RaiPlay tutto in diretta in chiaro e gratuitamente.

A cura di Alessio Pediglieri

Tappa 5 al Tour de France 2025, oggi mercoledì 9 luglio, con la frazione che può dare una prima importante sferzata alla classifica generale: è una cronometro sul circuito di Caen, la prima delle due in programma per questa edizione. Appuntamento in TC e in streaming sulla Rai per la diretta in chiaro e visibile a tutti.

Primo giorno che si presenta a favore dei favoriti della classifica generale, con una prima corsa contro il tempo: c'è sicuramente chi guadagnerà e chi perderà terreno e secondi preziosi. E' la prima delle due cronometro di questo Tour de France, l'unica veramente pianeggiante, che vedrà le reali forze in campo dei migliori in classifica e degli specialisti, tra cui soprattutto Remco Evenepoel.

Tappa: Caen – Caen

Orario partenza: ore 13:10

Orario arrivo: 17:45

Percorso: cronometro, pianeggiante

Distanza e dislivello: 33 km

Diretta TV: Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery Plus

La 5ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Caen – Caen

Il percorso parte da Caen e percorre 33 chilometri intorno al centro città e torna a Place Maréchal Foch, senza alcuna salita di sorta. Il dislivello cumulativo è il più basso di tutte le 21 tappe di questo Tour, in quanto non include salite significative, mentre i momenti clou saranno tre: sono infatti previsti tre punti di cronometraggio intermedi per capire come stanno andando le varie prove. La prima è a a 8,2 chilometri, a Cambes-en-Plaine, poi il secondo intermedio posto a 16,4 chilometri, a Thaon ed infine il terzo a 24,8 chilometri, a Gruchy.

Dove vedere il Tour de France in TV e in streaming: la diretta in chiaro

La cronometro di oggi, 5a tappa del Tour, è trasmessa in diretta TV e in chiaro gratis e visibile anche per gli abbonati alle piattaforme a pagamento. Nel primo caso il servizio cui affidarsi è dato dalla Rai, con Rai 2 che segue la cronaca senza alcun costo aggiuntivo e in chiaro per tutti con collegamento in TV. Per gli abbonati DAZN e Discovery invece c'è Eurosport 1 HD sia per la cronaca televisiva sia per lo streaming, dove la tappa del Tour sarà seguita anche su DAZN e su Discovery Plus. Dallo scorso 1° luglio il Tour non è ouù visibile su Sky. La diretta streaming in chiaro, invece, è visibile sempre grazie alla Rai sulla piattaforma RaiPlay.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

Ovviamente, l'ordine di partenza di questa cronometro sarà stabilito dalla classifica generale generata dalla quarta tappa. Si parte dall'ultimo in lista e poi via via verso i migliori in generale. Il primo ciclista scatterà dalla rampa di partenza alle 13:10 e arriverà approssimativamente alle 13:47. L'ultimo a partire, l'attuale indossatore della maglia gialla, partirà invece alle 17:05 e terminerà il suo percorso contro il tempo intorno alle 17:42.

I favoriti della tappa di oggi

U nome su tutti: Remco Evenepoel. Il campione belga della Soudal QuickStep ha l'occasione d'oro per accorciare su Pogacar e Vingegaard. I 33 chilometri pianeggianti sono il suo pane e i 49″ di ritardo possono essere ridotti a zero. Anche Primoz Roglic, tra i big può stupire con i capitani UAE e Visma che per un giorno giocheranno in difesa.