Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Amiens – Rouen: orari TV, percorso e favoriti $a tappa del Tour de France 2025 in programma da Amiens a Rouen oggi martedì 8 luglio. Quasi 180 chilometri con un finale insidioso e perfetto per gli attacchi. Diretta in chiaro su Rai2. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

Tappa numero 4 al Tour de France oggi martedì 8 luglio e nuove emozioni in vista per la Amiens – Rouen che vede sul percorso anche terreno per nuovi attacchi da parte delle squadre dei favoriti per creare selezione e dare spallate importanti ben prima delle montagne. Diretta come sempre in chiaro e per tutti su Rai2 e su RaiPlay.

Un Tour ad eliminazione diretta, si appresta a vivere la quarta frazione, dopo un inizio a dir poco scoppiettante. Dove è accaduto di tutto, in sella e lontano dalle strade. In gara, si sono registrare terribili cadute che hanno visto triste protagonista Philipsen, la prima maglia gialla 2025 costretto al ritiro. Fuori, le polemiche di Lady Vingegaard che ha acceso il braciere all'interno della Visma. Nel mezzo, una Grande Boucle ad alta gradazione adrenalinica che preannuncia altri fuochi d'artificio.

Tappa: Amiens – Rouen

Orario partenza: ore 13:35

Orario arrivo: 17:20

Percorso: pianeggiante

Distanza e dislivello: 173 km, 2.050 metri

Diretta TV: Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery Plus

La 4ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Amiens – Rouen

La quarta tappa parte da Amiens Metropole e arriva a Rouen, la casa di Jacques Anquetil. Una frazione di 173 chilometri pianeggianti e una probabile nuova occasione per i velocisti. Il vento sarà ancora una volta un fattore da tenere sotto controllo, prima degli ultimi 20 chilometri caratterizzati da quattro rampe: la Côte de Bonsecours (900 m al 7,2%), la Côte de Grand'Mare (1,8 km al 5%) e la rampa di Saint-Hilaire, un muro di 900 metri con tratti al 15%. Infine una salita di 500 metri conclusiva per raggiungere il traguardo di Rouen.

Dove vedere il Tour de France in TV e in streaming: la diretta in chiaro

Anche la frazione numero 4 è trasmessa in diretta TV e in chiaro gratis con i servizi RAi e visibile anche per gli abbonati alle piattaforme a pagamento. Nel primo caso è Rai 2 che segue la cronaca senza alcun costo aggiuntivo e in chiaro per tutti con collegamento dalle 15 in poi. Per gli abbonati, invece c'è Eurosport 1 HD (che è visibile solo su Discovery e non più su Sky) sia per la cronaca televisiva sia per lo streaming, dove la tappa del Tour sarà seguita anche su DAZN e su Discovery Plus. Diretta streaming in chiaro, invece, sempre sulla piattaforma RaiPlay.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

La 4atappa del Tour de France 2025 di 174,2 km attraversa la Francia nella zona della Somme, dell'Oise, dell'Eure e della Senna Marittima, con partenza da Amiens e arrivo a Rouen. Il profilo mosso, soprattutto negli ultimi 50 chilometri, è all'ordine del giorno con cinque salite classificate vedrà la partenza alle 13:35 e l'arrivo è previsto attorno alle 17:20

I favoriti della tappa di oggi

Gli sprinter sono pronti a regalare un'altra voltata dopo Dunquerke ma il percorso è più che mosso nel finale con 5 Cote da scalare in rapida successione. Terreno adatto per provare dei nuovi attacchi da parte dei Team principali: Visma e UAE si tutte.