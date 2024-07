video suggerito

Tour de France 2024, dove vedere la 9ª tappa Troyes – Troyes: percorso e diretta TV 9a tappa del Tour de France 2024 che prevede una delle frazioni più interessanti in assoluto con un tracciato tortuoso e nervoso, di 199 chilometri che presenta 32 km in sterrato con 14 settori di pavé. Diretta sulla Rai sia per la TV che lo streaming in chiaro e senza costi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Alessio Pediglieri

9a tappa al Tour de France con i 200 chilometri della Troyes-Troyes che presenta un tracciato a dir poco spettacolare con ben 14 settori in pavé che daranno filo da torcere a tutti e prevedono forti emozioni e colpi di scena. Diretta su Rai 2 e su Rai Sport HD in TV senza costi aggiuntivi e in chiaro.

Una tappa che richiama da vicino una classica del nord: nei 200 chilometri in programma tra terreno ondulato e Gran Premi della Montagna ben 32 chilometri si pedalano sullo sterrato, in 14 serttori che daranno spazio ai classici colpi di scena e permetteranno di innescare tentativi di fuga in ogni momento. Uomini di classifica che resteranno fermi, a meno di attacchi diretti, in vista del giorno di riposo di lunedì che chiude la prima settimana di Tour e in vista di una seconda settimana straricca di montagne.

Tappa: 9ª – Troyes – Troyes

Tipologia: collinare / pavé

Orario partenza e arrivo: 13:15 – 17:50

Distanza e dislivello: 199km 2.000 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La tappa 9 del Tour de France: percorso e altimetria della Troyes-Troyes

32 km di sterrato suddivisi in 14 settori disseminati lungo i 199 chiloemtri della frazione più particolare di questo Tour. Il primo arriva dopo 47,3 km dall'inizio di tappa a dir poco movimentata: oltre ai settori di sterrato ci saranno anche i GPM di Côte de Bergères (1,7 km al 5,2%) e Côte de Baroville (2,8 km al 4,8%). Nella seconda parte di tappa ci sono anche Côte de Val Frion (2,2 km al 5%) e Côte de Loches-sur-Ource à Chacenay (3 km al 4,3%), con una difficoltà in più: sono anche in sterrato. Ultimo settore posto a 9,6 km dal traguardo. Sarà una tappa che potrà fare sicuramente la differenza in classifica in caso di attacchi e contrattacchi.

A che ora parte e dove vedere il Tour de France in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

Tutte le tappe del Tour de France 2024, le più importanti e decisive anche integralmente, saranno trasmesse in chiaro per tutte e tre le settimane di gara sulla Rai, che ha siglato un accordo con gli organizzatori della Grande Boucle fino all'edizione del 2025. In TV anche per questa terza tappa italiana, ci sarà il palleggiamento della diretta tra Rai2 e Rai Sport HD mentre per lo streaming gratis ci si potrà collegare a RaiPlay. Trasmissione delle 21 tappe anche su Eurosport, canale presente sulle piattaforme DAZN e Sky, a pagamento in TV e su Discovery+ per lo streaming dietro abbonamento.

I favoriti della tappa di oggi: fughe all'ordine del giorno, tappa ricca di tranelli

Difficile pensare a un Pogacar che scatta e fugga anche sullo sterrato. Più facile pensare che lo sloveno e la UAE saranno con le orecchie ritte per tutti i 199 chilometri per colmare i vuoti che proveranno a creare i team avversari. Il compito di scombinare le carte spetta alla Soudal Quickstep di Evenpoel o alla Visma di Vingegaard. Anche la Bora di Primoz Roglic dovrebbe darsi da fare per uscire dall'anonimato.