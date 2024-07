video suggerito

Tour de France 2024, dove vedere la 15ª tappa Loudenvielle – Plateau de Beille: percorso e diretta TV La 15a tappa che chiude la seconda settimana di Tour de France è ancora sui Pirenei e vedrà la sfida infinita tra Pogacar e Vingegaard. Diretta in chiaro senza costi aggiuntivi sulle reti Rai sia per la TV sia per lo streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

15a tappa del Tour de France che conclude la seconda settimana di gare, con i 197.7 km della Loudenvielle – Plateau de Beille, seconda frazione pirenaica che potrà dare una ulteriore spallata alla classifica generale capitanata da Tadej Pogacar. Diretta in chiaro e senza costi aggiunti in TV e in streaming sui canali Rai.

Riuscirà Tadej Pogacar a chiudere definitivamente la pratica Tour 2024? Lo dirà la seconda tappa pirenaica con cui si conclude la seconda settimana, che vede lo sloveno sempre più in giallo dopo la vittoria di sabato pomeriggio. La frazione odierna scatterà subito forte in salita, per poi concludersi con un oltre categoria che deciderà le sorti all'arrivo.

Tappa: 15ª – Loudenvielle – Plateau de Beille

Tipologia: montagna

Orario partenza e arrivo: 11:55 – 17:15

Distanza e dislivello: 197,7 km, 4.800 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La tappa 15 del Tour de France: percorso e altimetria della Loudenvielle – Plateau de Beille

Ancora i Pirenei e ancora una volta la sfida a due tra Vingegaard e Pogacar. Lo sloveno è sempre più in giallo dopo la vittoria in solitaria di ieri con il danese che ha superato in classifica generale Evenepoel, terzo. Sul de Peyresourde si fa subito sul serio (GPM 1a categoria) subito alla partenza, poi altri due 1a categoria col de Menté e il de Portet d'Aspet. Quindi la scalata al Col de Agnes prima della rampa impressionante all'arrivo: il Plateu de Beille, un oltre categoria che spezzerà qualsiasi pretattica.

A che ora parte e dove vedere il Tour de France in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

La tappa di oggi del Tour de France 2024 sarà trasmessa in diretta TV in chiaro sulla Rai. La 15a tappa della Grand Boucle si potrà vedere integralmente su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre) e Rai Sport HD (canale 58) mentre per lo streaming gratis ci si potrà collegare a RaiPlay. Gli abbonati Sky e/o DAZN potranno guardare in diretta TV la tappa di oggi del Tour de France anche su Eurosport, canale presente su entrambe le piattaforme a pagamento in TV e anche su Discovery+ per lo streaming dietro abbonamento.

I favoriti della tappa di oggi: nuova sfida sui Pirenei tra Pogacar e Vingegaard

Pogacar è in fuga anche in classifica generale, tallonato dal solo Vingegaard dopo che Evenepoel è scivolato al terzo posto e Roflic si è ritirato. Oggi la tappa vedrà ancora una volta la UAE gestire la corsa, lasciando fughe solo di uomini lontani in classifica ma la sensazione è che Pogacar voglia dare un ultimo scossone, andandosi a prendere anche il traguardo al Plateau a 1.780 metri di altezza.