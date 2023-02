Tom Pidcock è un missile in bici: la sua folle discesa dalle montagne californiane è la perfezione Una volata lunga sei minuti diventati subito virali che immortalano l’inglese Tom Pidcock gettarsi in picchiata dal Tuna Canyon con traiettorie esemplari e toccando i 70km/h. Ennesima dimostrazione di assoluta bravura di un autentico mostro delle discese che aveva già impressionato tutti al Tour 2022 quando si prese la tappa dell’Alpe d’Huez scendendo a doppia velocità dal Galibier.

A cura di Alessio Pediglieri

Tom Pidcock è uno dei migliori e più spettacolari corridori professionisti che il mondo del ciclismo moderno possa esprimere. Un atleta completo, versatile, a suo modo il migliore, capace di primeggiare su strada, nel ciclocross e in mountainbike. Ed è un autentico fenomeno in discesa, una sua specialità di cui ha offerto un'ultima esemplare testimonianza in un recente allenamento svolto negli Stati Uniti: con un video pazzesco, lanciandosi in discesa dalle montagne californiane.

Nel suo palmarès, il britannico annovera già i campionati del mondo (ciclocross), l'oro alle Olimpiadi di Tokyo (mountain bike) e vittorie incredibili nelle gare a tappe come all'ultimo Tour de France sull'Alpe d'Huez. Ma Tod Pidcock è diventato molto di più un ottimo corridore, si è ritagliato nel tempo anche una fama indiscussa via social alimentando le sue prestazioni con video sempre più spesso spettacolari e virali rappresentando alla perfezione la figura del ciclista del 21° secolo: forte, irresistibile e di tendenza. Così, l'ultima sua "fatica" si è trasformata in una nuova occasione per mostrare tutta la propria classe in uno dei suoi pezzi forti di sempre: la discesa.

Tom Pidcock ha approfittato dell'ultima preseason che ha svolto anche sulle strade degli Stati Uniti e di recente ha reso pubblico sui social un filmato che lo ritrae impegnato in una spettacolare discesa dal Tuna Canyon, in California, in cui Pidcock si esibisce alla perfezione in un recital di linee e traiettorie impeccabili, cambiando spesso posizione e il peso sulla bici, cercando la massima velocità dopo ogni curva toccando la velocità massima di 70km/h. Una prestazione di 6 minuti di adrenalina pura dove il campione inglese si è mostrato in tutta la propria migliore forma in vista di una stagione che poi l'ha già visto protagonista. In occasione della Volta ao Algarve dove nella tappa più spettacolare della corsa, lo scorso 18 febbraio, si è preso una prepotente vittoria e la momentanea maglia di leader in classifica generale.

Ma la fama di Tom Pidcock in discesa è legata soprattutto a quanto il corridore della Ineos ha compiuto magistralmente nell'ultimo Tour de France, quando nella mitica tappa dell'Alpe d'Huez ha lasciato il mondo a bocca aperta, strabiliando ovviamente in discesa. La discesa di Pidcock dal Galibier infatti, rimarrà per sempre una delle immagini da ricordare del Tour 2022. Pidcock in piena discesa si è improvvisamente staccato dal gruppo maglia gialla e in pochi tornanti è piombato sui fuggitivi scendendo a doppia velocità e con sorpassi da brividi sulle curve a gomito. A impressionare è stata la capacità di far scorrere la bici in curva, sul fondo stradale del Galibier ricco di pericolosissimi avvallamenti che riducono l'aderenza. Non a caso quell'impresa valse a Pidcock il miglior tempo di sempre sui 35 km del Galibier impiegando 37:24″ per una media oraria di 55,5 km/h.