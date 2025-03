video suggerito

Terribile incidente di Arvid de Kleijn: “Frattura scomposta, clavicola spezzata in tre e schegge d’osso” L’incidente subito durate l’UAE Tour a fine febbraio si è rivelato molto più grave del previsto per l’olandese Arvid De Kleijn: frattura scomposta della clavicola “rotta in tre pezzi e con schegge d’osso sparse” ha spiegato. “Fra 12 settimane servirà un’altra operazione per rimuovere la placca, non so quando potrò tornare in sella” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per Arvid De Kleijn le conseguenze della caduta subita due settimane fa, sbattendo violentemente nell'ultima tappa dell'UAE Tour. Il ciclista olandese della Tudor Pro Cycling Team si era dovuto ritirare, riportando la frattura della clavicola. Un problema che, a seguito di ulteriori controlli si è rivelato ancor più grave del previsto: "Purtroppo non si tratta di una classica frattura: la clavicola è rotta in tre pezzi sul lato laterale esterno e sono presenti diverse schegge di osso".

Il trentenne ciclista olandese era caduto, durante una volata, il 23 febbraio ed era stato sottoposto al classico intervento chirurgico di routine in Svizzera per ricomporre la frattura. Ma proprio in occasione dell'operazione ci si è accorti della natura scomposta del danno che ha allungato di molto tempo la riabilitazione, al momento rimasta a tempo indeterminato: "Anche il periodo di rientro richiederà più tempo rispetto a una frattura normale. Non mi è permesso uscire in bici prima che siano trascorse almeno sei settimane" ha spiegato lo stesso De Kleijn. "Fra dodici settimane verrà probabilmente eseguita un'altra operazione per rimuovere la placca che mi è stata posta".

Al momento per l'olandese i problemi di mobilità sono enormi: "Oggi riesco a muovere la spalla solo fino a 80 gradi. Poi vedremo se potrò ricominciare a gareggiare, per ora penso solo al riposo completo. Dovremo vedere quanto velocemente potrò tornare a gareggiare solamente dopo la prossima seconda operazione". Così il 2025 per De Kleijn è iniziato nel peggiore dei modi: all'AlUla Tour, il suo miglior risultato è stato il settimo posto, mentre all'UAE Tour è arrivato undicesimo in due tape e sedicesimo in una volata di gruppo. Sabato, il giorno della terribile caduta, De Kleijn era ben piazzato davanti al leader Maikel Zijlaard, ma ha iniziato la sua volata troppo tardi ed è stato successivamente vittima del grave incidente..